Kalamış’ta nefes kesen mücadele

Kalamış’ta 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Turnuvası nefesleri keserken, turnuva sonrası ödüller sahiplerini buldu

Ragbi Lig Derneği ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig turnuvası, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 25 takımın katılımıyla Kadıköy Kalamış Sahili’nde gerçekleşti.

Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Sırbistan, İran’dan ragbi takımları yarıştı. Türkiye ve yurt dışından 250 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvada 5 asıl oyuncu ve 5 yedek oyuncudan oluşan takımlar 2 gün boyunca kendi aralarında turnuva usulü maçlar düzenlendi. 17 erkek ve 8 kadın takımın mücadele edeceği turnuvada, 19 yerli ve 6 yabancı 25 takım yer aldı.

Turnuvada kadın ve erkek takımlarındaki yaklaşık 250 ragbi oyuncusu, plajda kum üzerinde kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli geçen maçlar hem oyuncular hem de seyirciler açısından eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

“ÖZGE KANBAY’IN TAKIMI”

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada erkeklerde Lübnan takımı Beach Berries şampiyon olurken, kadınlarda ise hayatını kaybeden genç hakem Özge Kanbay adına kurulan “Özge Kanbay’ın Takımı” zafere ulaştı. Ragbi oyuncusu ve hakem Özge Kanbay, henüz 22 yaşındayken kansere yakalanmış, Manisa’da tedavi gördüğü hastanede 26 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Turnuvanın ardından ödül töreni Kalamış Sahili’nde gerçekleşirken ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız verdi.

Odabaşı, turnuva başlamadan önce yaptığı basın açıklamasında, “Ragbi, Türkiye’de gelişmekte olan bir spor ve umarım daha hızlı gelişir. Türkiye’de endüstriyel sporların önüne geçen alternatif haline gelir. Her sporun temelinde strateji ve disiplin vardır. Ragbi, bunların odak noktasının en güçlü olduğu spor. Kadıköy Belediyesi olarak şu an sadece yer sağlayıcısı ve destek olan konumundayız. Önümüzdeki yıllarda bunu geliştirmek istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

Ragbi Lig Derneği başkanı Gürol Yıldız ise, “Burada Kalamış Park’tayız. 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, gerçekten çok gururluyuz. Sağ olsun Kadıköy Belediyesi bize mükemmel bir alanı verdi. Uluslararası olmasından daha da gururluyuz çünkü İran'dan Lübnan'dan Sırbistan'dan takımlarımız var. Türkiye'den de 16 tane takımımız mücadele ediyor. Türkiye'de Ragbi Lig başladığında hiç tanınmayan spordu, sonra biz geliştirerek Avrupa ve Dünya Ragbi lig tarafından üye olmaya başladık. Bunu sayesinden dünya kupasına davet edildik Avustralya'da. 4 maçtan 3'ünü kazandık. Türkler Ragbi ligde oynayabilirler diye gösterdik.” dedi.