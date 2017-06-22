Kalamış’ta gün batımında yoga

Kadıköy’de 5 gün boyunca devam eden Uluslararası Yoga Günü etkinliklerine katılım yoğundu

Uluslararası Yoga Günü 21 Haziran’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kadıköy’de de etkinlikler vardı. Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi’nin Kalamış’taki halı sahalarında da 21 Haziran Çarşamba günü yoga etkinliği düzenlendi.

Etkinlik açılışında yoganın son 40 yılda batı ülkelerinde de tanınmaya başlandığı anlatıldı. 21 Haziran tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Yoga Günü ilan edildiği belirtilirken, 2015 yılında da 177 ülkede ilk defa bu günün kutlanmaya başlandığı ifade edildi.

İstanbul Yoga Merkezi kurucusu Ayça Gürelman açılış konuşmasında yoga uygulamalarının, bireyin bedensel, akılsal, duygusal anlamda denge ve uyumunun sağlanması için bir araç olduğunu söyledi. Gürelman, geçen yıl Uluslararası Yoga Günü resmi etkinliğinde ilk defa Kadıköy Belediyesi’nin yogaseverlere kapılarını açtığını ve maddi manevi destek verdiğini, 5 gün boyunca ilçede yoga etkinlikleri düzenlendiğini belirterek Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür etti.

Hindistan Başkonsolosu Azar Khan da konuşmasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yoganın hem bedeni hem aklı hem de ruhu içeren bir bilim olduğunu söyledi.

Eşi Ebru Nuhoğlu ile birlikte yoga gününe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da konuşmasında toplumların birbiriyle ortak çalışması, kültürlerini paylaşmasının dünyada çok olumlu etki oluşturduğunu söyledi. Nuhoğlu, “Kültür, sanat ve spor gibi kavramlar bir araya geldiği zaman iyiyi çok güçlü kılıyoruz. Aklın ve bedenin sağlıklı bir hale gelmesini sağlayan yoga da, bütün bu kavramlar içinde çok önemli bir faaliyet olarak Kadıköy’de devam ediyor. Yoga gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Zafer Batar da katıldı.

Konuşmaların ardından İstanbul Yoga Merkezi kurucusu Ayça Gürelman Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Hindistan Başkonsolosu Azar Khan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Zafer Batar ve belediyenin Spor Müdürlüğü yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Daha sonra Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi’nin halı sahasındaki tüm katılımcılar hep birlikte yoga yaptı.