Kalamış'ta Streetball Turnuvası

“Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla spor ve sporcunun her zaman destekçisi olan Kadıköy Belediyesi, Kalamış’ta 3x3 Streetball Turnuvası düzenledi

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 3x3 Streetball Turnuvası, 25 – 26 Eylül tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşti. Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerinin yönettiği turnuvaya 18 takım katıldı.

Erkeklerde “Heaven” birinci, “Koşuyolu İdman Yurdu” ikinci, “Kaya Gibi” üçüncü oldu. Kadınlarda ise “Khalkedon Spor Kulübü” birinci, “Kalamış Gücü” ikinci, “Anakent Yıldızları” üçüncü oldu. Turnuva kapsamında smaç şampiyonu Fehmi Mete Yurdayaran, 3 sayı şampiyonu ise Lütfühan Balta oldu. 3x3 Streetball Turnuvası’nda birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL verildi. Smaç ve 3 Sayı şampiyonları ise 1500 TL ödül aldı. Sporculara ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi.