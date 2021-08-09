Haftalık Bağımsız Gazete 10 Ağustos 2021
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Kalamış sahilinde Ragbi keyfi

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası hafta sonu Kalamış sahilinde yapıldı. 

Kalamış sahilinde Ragbi keyfi
GazeteKadıköy

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti.

6 ÜLKEDEN 27 TAKIM YARIŞTI

Türkiye ve yurt dışından, yedek oyuncular ile beraber 300 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti.  Turnuva’ya Türkiye’nin yanı sıra İran, Galler, Lübnan, Karadağ, Bulgaristan ve Sırbistan’dan ragbi takımları katıldı. 

KADINLARDA KADIKÖY BİRİNCİ OLDU

Turnuva’da kadınlarda İstanbul Kadıköy Ragbi takımı, erkeklerde Lübnan Lycans Rugby takımı birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda ikinci olan takımı Ankara Frigler Rugby, üçüncü İran YouTab Rugby oldu. Erkeklerde ise Sırbistan’dan Tatini Lovavi Rugby ikinci, Kadıköy Bulls Ragbi ise üçüncü oldu. 

Turnuva’ya Türkiye’den Ankara Frigler, Ankara Frigler(Kadın), Ankara Phrygians, Bilgi Badgers, Bosphorus Wolf, Bosphorus Wolf Cubs, Cavirova Rhinos, Eskişehir Aqua Warriors, Eskişehir Aqua Warriors (Kadın), Eskişehir Rugby, İstanbul Dragons, İzmir Zaferi, Kadıköy Bulls, Kadıköy Ladies (Kadın), Pax Team(Kadın), Pink Beaches, Red Star, The Smurfs takımları katıldı. Bulgaristan’dan Lokomoth Sofia, Galler’den British Lions, İran’dan Sardar, Youtab ve125 Rey, Karadağ’dan Arsenal Tivant, Lübnan’dan Lycans, Sırbistan’dan Kızılyıldız ve Tatini takımları da turnuvanın yurtdışı katılımcıları arasında yer aldı.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #ragbi ligi derneği #uluslararası istanbul plaj ragbi lig turnuvası #kalamış #kadın istanbul kadıköy ragbi takımı
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