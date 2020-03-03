Kadınlardan bisiklet çalıştayı

Kadınlar bu yıl ikinci kez Kadıköy’de buluşarak, 12 saat boyunca bisikleti konuşacaklar!

İlki geçen sene yapılan “Bisiklet Kadınları Çalıştayı” bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Yeldeğirmeni’ndeki Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılacak etkinlikte, 7 Mart Cumartesi günü sabah 10’dan akşam 10’a kadar bisiklet konuşulacak.

Zincir Kıran Kadınlar ve Engelsiz Pedal Derneği’nce organize edilen etkinliğin çağrı metninde şöyle deniliyor;

“Kadıköy’de 7 Mart günü Türkiye’nin her yerinden hatta belki bir tane de İskoçya’dan kadın bisiklet girişimcisini konuşmacı olarak ağırlıyoruz. Müzik dinliyoruz, aksesuar üretiyoruz, çay-kahve içiyoruz. Geçen sene turcusu, gezgini, organizatörü, yöneticisi 15 farklı bisiklet kadını zincirlerini nasıl kırdığını anlattı. Bu sene de 15 konuşmacımız var; Başkalarına bisiklet sürmeyi öğretenden, bisikletiyle çay satana, bisikletiyle tur rehberliği yapandan, büyük bisikletli organizasyonlar, festivaller, yarışlar düzenleyenlere, daha da ileri gidip sosyal fayda güden süreçler, kampanyalar kurgulayanlara, bisikletliler için büyük çatı örgütlenmeler kuranlara kadar... Kadın, erkek, yaşlı, çoluk, çocuk, anne, engelli herkes için eşit ve erişilebilir bir kamusal alan hayaliyle, geçen sene olduğu gibi bu sene de herhangi bir destekçimiz, sponsorumuz olmadan, -dayanışmayla- düzenlediğimiz çalıştayımıza herkesi bekliyoruz.”

Program şöyle:

11:00 - 11:20 Bisikletin Antrenörü - Nurşen Akyazı

11:30 - 11:50 Bisikletin Kafecisi - Esin Ertan

12:00 - 12:20 Bisikletin Çantacısı - Senem Türkaydın Elmalı

12:30 - 12:50 Bisikletin Geri Dönüşümcüsü - Zehra Erbil

13:00 - 14:00 Bisikletin Terzileri Atölyesi

14:00 - 15:00 YEMEK MOLASI

15:00 - 15:20 Bisikletin Fransızı - Elif Kain

15:30 - 15:50 Bisikletin Mekancısı - Arzu Yıldız

16:00 - 16:20 Bisikletin Eğitmeni - Canses Özel

16:30 - 17:00 ÇAY & KAHVE MOLASI

17:00 - 17:20 Bisikletin Gönüllüsü - Itır Erhart

17:30 - 17:50 Bisikletin Kız Kardeşleri - Gülom & Güner

18:00 - 18:20 Bisikletin Çaycısı - Belgin Aydın

18:20 - 18:40 FİLM GÖSTERİMİ - Çay Var İçersen - Emre Zengin

19:00 - 19:30 ENGELSİZ PEDAL KOROSU - Sevinç Aksüt