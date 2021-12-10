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Kadınlar şiddete karşı oynadı

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Kadıköy’de kadınların katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Kadınlar şiddete karşı oynadı
Fırat Fıstık

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü kapsamında 4 Aralık Cumartesi günü futbol turnuvası düzenlendi. Bu turnuva ilk de değil, bu sene ikincisi düzenleniyor. Turnuva Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin girişimiyle yapılırken maçlar Selamiçeşme Özgürlük Parkı tesislerinde oynandı.

Turnuvaya Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden kadınların oluşturduğu takımla birlikte, Dostluk Veteran Kadın Futbol Takımı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kadın Futbol Takımı, Anadolu Kadın Gücü Futbol Takımı ve Galatasaray Lisesi Kadın Futbol takımları katıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yapılan turnuvanın bir diğer amacı da, erkek egemen sporda kadınların da varlık gösterebileceği. 

Turnuvada çok farklı yaş grubundan ve çalışma alanlarından kadınlar yer aldı. Sahadaki kıyasıya rekabetin yanı sıra kadınlar birlik, dayanışma ve mücadele mesajları verdi. Turnuva bitiminde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tüm takımlara madalya ve plaket dağıtıldı.

 

Etiketler; #kadınlar #şiddet #futbol #turnuva
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