Kadınlar Kadıköy’de koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı

Simge KANSU

Kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkânı sunan “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin 2020’deki ilk yarışı, Kadınlar Günü etabı ile Kadıköy’de yapıldı. Kadınlar Günü etabı, 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. Parkurda seçilen noktalar kadınların vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

Yarışta Genel Klasman Kategorisi’nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.

“KADIN VARSA HERŞEY YOLUNDA”

Koşuda yer alan ve tüm etabı başarıyla geçerek birinci olmayı başaran Milli Sporcu Damla Çelik “Spor İstanbul’un düzenlediği tüm koşulara katılıyorum ama bu etap benim için daha önemliydi. Çünkü etabı Dünya Kadınlar Gününde koştuk. Çok güzel ve anlamlı bir günde yapıldı, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çelik şöyle devam etti “Kadın varsa her şey yolundadır. Yapılan bu cinsiyet ayrımcılığının yıkılması gerekiyor” dedi.

“HAYATTA HERKES EŞİTTİR”

Etapta üçüncü olan Kadıköylü Müge Daştan “Ben bütün koşulara katılıyorum ve bütün koşuları seviyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Kadınlar Gününde koşmak çok keyif vericiydi. Hayatta bütün insanlar eşittir, kadınlar her şey yapabilir. Kadın erkek diye bir şey yoktur. Erkekler ne kadar koşuyorsa kadınlar da o kadar koşuyor” şeklinde konuştu.

KADINLARA HER GÜN ÖZEL

Yarışa katılan kadınlar da görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı.

Şebnem Saydam: Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik, kadınlara tanınan bir ayrıcalık gibi. Böyle bir etkinliği biz fazlasıyla hak ediyoruz. O yüzden her sene tekrarlanmasını diliyorum. Bizim için her gün özel.

Gözde Kamer İlter: Etkinliğin böylesine anlamlı bir günde bize özel olması çok iyi düşünülmüş. Kadınlar için her gün özel o bakımdan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Göknur Ezel: Kadınlar Günü için çok iyi bir etkinlik. Kadınların da her şeyi başarabildiğini erkeklere göstermeliyiz. Bir farkındalık yaratmak açısından bu etkinliğe katılıyorum.

Etkinliğin sonunda günün anısına tüm katılımcılara hatıra madalyası dağıtıldı.