Kadınlar evde de defansta!

Pandemi dönemiyle birlikte ev içi şiddetin arttığı, neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiği bu günlerde kadınların kendilerini ev içerisinde nasıl savunmaları gerektiğini öz savunma sporu Krav Maga eğitmeni Mazhar Enis Tayman’a sorduk

Krav Maga İleri Defans Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadın İçin Defans Atölyesi Kurucusu Enis Mazhar Tayman, 2005’te Krav Maga ile tanıştıktan sonra 2016’da İsrail kökenli Combat Krav Maga International adlı yakın dövüş organizasyonunun Türkiye Temsilcisi oldu. 2016 yılında eşinin “Bana da bir şeyler öğretir misin?” talebi ile bir anda eğitimlere başladıklarını söyleyen Tayman, “2016 Kasım ayında Kadın İçin Defans Atölyesi 13 kadınla başladı. Bugüne kadar 300’ün üzerinde kadına ücretsiz öz savunma eğitimi verdik.” diyor.

“EN ÇOK KADIN CİNAYETİ EVDE GERÇEKLEŞİYOR”

Öncelikle kadının kendisini sadece sokakta değil evde de savunması gerektiğini belirten Tayman şöyle devam ediyor: “Bu arada sokak kavramının içine her çeşit iş yerini de eklemek gerekiyor. Polis Akademisi’nde 2016-17 ve 18 yıllarını kapsayan bir kadın cinayetleri araştırmasındaki bazı veriler ne demek istediğimi net açıklayabilir: Bu üç yılda kayda geçebilen 932 kadın cinayeti işlenmiş. En sık karşılaşılan cinayet mekanları yüzde 72.8 ile ev, meskun veya metruk bina. Cinayetlerin yüzde 15'i konutta, yüzde 3.3'ü sokakta, yüzde 3.2'si açık arazi veya kırsal alanda, yüzde 5.7'si iş yerinde, yüzde 5.7'si diğer mekanlarda işlenmiş.”

Öz savunma eğitmeni Mazhar Enis Tayman ile, pandemi döneminde yaptıklarını ve bu dönemde evde daha çok vakit geçirmek zorunda kalan kadınların kendilerini nasıl savunabileceğini konuştuk.

KADINLARA EĞİTMEN EĞİTİMİ

Bu dönemde neler yapıyorsunuz, online ders verme şansınız oldu mu?

Pandemi maalesef bütün faaliyetleri sekteye uğrattı. Pandemi öncesinde 2016’dan başlayarak her yıl düzenli olarak Kadıköy Belediyesi çatısı altında Kadın İçin Defans Atölyesi açtık. 2018 ve 2019’da Ataşehir Belediyesi ile bu konuda çalıştık. 2018’de Bakırköy Belediyesi bize yer gösterdi (ancak maalesef sonra kendileri atölyeye son verdi). Ayrıca İstanbul Mor Dayanışma ile Kadıköy ve Beşiktaş’ta beşer haftalık Kadın İçin Defans Atölyesi eğitimleri verdik. Pandemi döneminde ise Maltepe Belediyesi ile bir Kadın İçin Defans Atölyesi semineri gerçekleştirdik. Halen Mor Mekan ile ortak şekilde bir grup kadını öz savunma eğitmeni olarak eğitiyoruz. Kendi kadın savunma gruplarımızda da pandeminin ilk zamanlarında çeşitli uzaktan öz savunma eğitimleri verdik.

“KADINLAR ANTİLOP ERKEKLER ASLAN SANKİ”

Pandemi ile birlikte kadınlar evlere hapis oldu ve ev içi şiddet arttı…

Her şeyden önce kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz ve bu feci bir şey… Kadınlar birer antilop erkekler aslan sanki ve biz de Serengeti belgeseli izlerken çekirdeklerimizi çitip “ay ama kadın da dikkat etseydi, kendini savunsaydı” diyoruz. Antilop suya inmiş aslan da onu yemiş gibi yorum yapıyoruz. Sanki bu kadar normal kadına şiddet.

Kadınlar öz savunma öğrenirse şiddet son bulur mu?

Bence erkek şiddetinin bitmesi kadına ne yaptığını söylemekle değil erkeklere ne yapmamaları gerektiğini dikte ederek ve bu konuda ağır cezalar çıkarıp bunları uygulayarak mümkün olur.

Ama bu bir süreç işi. Kadınlar, her gün şiddete uğruyor, öldürülüyor. Bu yüzden en azından şu anda ne yapmaları gerektiği konusunda bazı önerilerde bulunmak zorundayız.

NELER YAPILABİLİR?

Kadınlar ev içerisinde kendisini nasıl savunabilir?

Burada asıl olarak kadının en uygun savunma alanı mutfak. Ancak mutfak gereçleri bir kadını kolayca şiddet kurbanı olmaktan cinayet kurbanı durumuna da düşürebilir.

Tabii, hepimizin aklına ilk olarak bir tava veya saplı bir nesne geliyor. Ancak bunu usulüne uygun kullanmazsanız sadece can acıtır ve saldırganın daha da saldırganlaşmasına yol açar.

Büyük bir avuç un, tuz veya toz karabiberi yüzüne fırlatın. O kendini korumak için bile olsa gözünü kapatırsa bundan faydalanın ve kasıklarına harika bir tekme atarak uzaklaşın. Bunun için surata fırlatılacak bir bardak su bile işe yarayabilir.

Ya da şef bıçağıyla kendini savunacağınızı düşleyerek hemen bu silaha sarılabilirsiniz. Ancak unutmayın bıçak saplamak kolay değildir ve o bıçağı kullanamadığınız anda potansiyel katilin eline silahı siz vermiş olursunuz. Ayrıca erkek cinayete yeltenecek kadar aşağılık olsa bile bir kadının öz savunma yaparken suçlu duruma düşmesini istemiyoruz. Yasalar erkeğe mütemadiyen iyi hal indirimi ya da aflar çıkarırken kadına hiçbir zaman bu kadar müşfik davranmıyor.

Bu yüzden gerçekçi olun ve saldırganı durdurup saldırı mahallinden uzaklaşmayı hedefleyin.

“BANYOYA SIĞINMAYIN”

Peki ev içerisinde en ‘tehlikeli’ diyebileceğimiz bir yer var mı?

Banyoda yakalanmayın, banyoya sığınmayın. Çoğunlukla penceresi yoktur ve sesinizi duyurmanız da çok zor olur. Ama kendinizi savunmak için kurutma makinesi işe yarayabilir. Kordonu elinize dolayın ve vücudunuza yakın tutarak tüm gücünüzle vurmaya başlayın.

Evin içinde şiddet sürüyorsa çorabın içine sert bir madde koyup silah olarak kullanabilirsiniz.

Bu haberi okuduktan sonra evinizde dolaşın. Acil bir durumda öz savunma için kullanabileceğiniz gündelik nesneleri arayın. Bu egzersizi düzenli yapın. Yeri geldiğinde bir tuzluğun bile öz savunma gereci olabileceğini unutmayın.

“‘İMDAT BENİ ÖLDÜRÜYORLAR’ DİYE BAĞIRMAYIN”

Çevrenin dikkatini nasıl çekebiliriz?

“İmdat beni öldürüyorlar” diye bağırmayın. Mahalle halkı çoğunlukla çekirdeğini alıp çitleyerek bu cinayeti izleyecektir. Bu psikososyal bir davranıştır ve literatürde ‘seyirci efekti’ olarak tanımlanır. New York’ta 1964’te Kitty Genovese adlı kadının sokak ortasında 60 bıçak darbesiyle öldürülmesi sonrası başlayan araştırma kapsamında literatüre girmiştir. İddiaya göre cinayeti 38 kişi görmüş veya duymuş ancak hiçbiri polisi aramamıştı.

Bu yüzden bunun yerine bütün apartmanı ve mahalleyi ilgilendiren bir sorunu bahane ederek yardım isteyin. Mesela “Yangın Var” diye bağırın. Çünkü o zaman kendi evlerinin de yanacağından korkup harekete geçebilirler.

“DAYANIŞMA İLE SÜRECİ ATLATTIK”

Biraz da sizin durumunuzdan bahsedelim. Derneğin kira ve faturalarını bu dönemde nasıl atlattınız, herhangi bir destek paketinden yararlanma şansınız oldu mu?

Kolay olmadı; ama dayanışma içinde atlatmaya çalıştığımız bir dönem bu. Hepimiz için çok önemli dersler veren bir dönem oldu. Dayanışmanın önemini gördük ve dayanışma olmadan hiçbirimizin ayakta kalamayacağını bir kez daha anladık.

Derneğimiz için her türlü bağışa açığız. Bağışçılarımız bize ulaşırsa onların sponsorluğunda önerdikleri veya bizim seçeceğimiz dezavantajlı birey ve gruplar için hem mental hem fiziki eğitimler düzenlemeyi istiyoruz.

Öz savunma öğrenmek isteyen kadınlar size nasıl ulaşabilir?

Bize info@kravmagaturkiye.com adresinden ulaşabilirler.