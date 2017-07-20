Haftalık Bağımsız Gazete 21 Temmuz 2017
Alternatif Sesler
Asya Yakası’ndan hayat gibi şarkılar
Asya Yakası’ndan hayat gibi şarkılar
Şehrin Kadıkeyfi
Artık duvarlar
Artık duvarlar "RUHUMUZU AÇIYOR"
Kültür Sanat
Parklarda sinema keyfi
Parklarda sinema keyfi
Kente Kadıköy'den Bak
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı

Kadınlar Euroleague’de Kuralar Çekildi

Kadınlar Euroleague’de Galatasaray A Grubu’nda, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi de B Grubu’nda yer aldı

Kadınlar Euroleague’de Kuralar Çekildi
Mustafa SÜRMELİ

Türkiye’den 3 temsilcinin yer aldığı 2017-2018 sezonu FIBA Kadınlar Euroleague’de gruplar gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin temsil edeceği Kadınlar Euroleague’de 2017-2018 normal sezon grupları, çekilen kuranın ardından belirlendi.

Temsilcilerimizden Galatasaray A Grubu’nda, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi de B Grubu’nda ülkemizi temsil edecek. Basketbolda yeni sezon 11 Ekim’de başlayacak. Kadınlar Euroleague’te gruplar şöyle:

A Grubu                                                                   B Grubu

Castors Braine(Rusya)                                              Wisla Can-Pack(Polonya)

USK Prague(Çekya)                                      Fenerbahçe(Türkiye)

Elemeden gelecek takım(1)                           Elemeden gelecek takım(2)

Sopron Basket(Macaristan)                           Yakın Doğu Üniversitesi(Türkiye)

Galatasaray(Türkiye)                                             Famila Schio(İtalya)

ESVBA-LM(Fransa)                                     CB Avenida(İspanya)

Bourges Basket(Fransa)                                            Nadezhda Orenburg(Rusya)

Dynamo Kursk(Rusya)                                             UMMC Ekaterinburg(Rusya)

BİLETLER SATIŞTA

İlk etabı büyük bir ilgi ile karşılanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçlarının biletleri satışa çıktı.

31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihleri arasında ülkemizin D Grubu ve final maçlarına ev sahipliği yapacağı, yılın en büyük basketbol organizasyonu olarak kabul edilen; 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın D Grubu maçları Ataşehir Fenerbahçe Spor Salonu, final karşılaşmaları ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Basketbol severler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final aşaması karşılaşmalarının biletlerini Biletix’ten, 67 TL’den başlayan paket fiyatlarıyla temin edebilecek

Etiketler; #Kadınlar Euroleague
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.