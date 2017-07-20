Kadınlar Euroleague’de Kuralar Çekildi

Kadınlar Euroleague’de Galatasaray A Grubu’nda, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi de B Grubu’nda yer aldı

Türkiye’den 3 temsilcinin yer aldığı 2017-2018 sezonu FIBA Kadınlar Euroleague’de gruplar gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin temsil edeceği Kadınlar Euroleague’de 2017-2018 normal sezon grupları, çekilen kuranın ardından belirlendi.

Temsilcilerimizden Galatasaray A Grubu’nda, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi de B Grubu’nda ülkemizi temsil edecek. Basketbolda yeni sezon 11 Ekim’de başlayacak. Kadınlar Euroleague’te gruplar şöyle:

A Grubu B Grubu

Castors Braine(Rusya) Wisla Can-Pack(Polonya)

USK Prague(Çekya) Fenerbahçe(Türkiye)

Elemeden gelecek takım(1) Elemeden gelecek takım(2)

Sopron Basket(Macaristan) Yakın Doğu Üniversitesi(Türkiye)

Galatasaray(Türkiye) Famila Schio(İtalya)

ESVBA-LM(Fransa) CB Avenida(İspanya)

Bourges Basket(Fransa) Nadezhda Orenburg(Rusya)

Dynamo Kursk(Rusya) UMMC Ekaterinburg(Rusya)

BİLETLER SATIŞTA

İlk etabı büyük bir ilgi ile karşılanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçlarının biletleri satışa çıktı.

31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihleri arasında ülkemizin D Grubu ve final maçlarına ev sahipliği yapacağı, yılın en büyük basketbol organizasyonu olarak kabul edilen; 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın D Grubu maçları Ataşehir Fenerbahçe Spor Salonu, final karşılaşmaları ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Basketbol severler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final aşaması karşılaşmalarının biletlerini Biletix’ten, 67 TL’den başlayan paket fiyatlarıyla temin edebilecek