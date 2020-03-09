Kadınlar eşitlik için sahadaydı

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 8 Mart Kadın Futbolu Farkındalık Turnuvası’na katılan kadınlar hem kıyasıya mücadele etti hem de hep birlikte dans etti

Simge KANSU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Futbolu Farkındalık Turnuvası, 7 Mart Cumartesi günü Kalamış Spor Tesislerinde gerçekleşti.

Cadıköy (Kadıköy Belediyesi), Turkcell, Marmara Üniversitesi (İşletme Fakültesi), Anadolu Kadın Gücü (İstanbul Anadolu Adliyesi), Koçfinans A.Ş. ve Galatasaray Lisesi takımlarının katıldığı turnuvada dostluk ve dayanışma mesajları verildi.

Turnuvanın galibi Galatasaray Lisesi olurken ikinci ise Turkcell oldu.

Kadıköy Belediyesi kadın çalışanlarından oluşan Cadıköy Futbol Takımı ise turnuvayı üçüncü sırada bitirdi. Galatasaray Lisesi takım kaptanına madalyasını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı takarken, diğer takımlar madalyalarını birbirlerine taktıktan sonra halay çekti, dans etti.

Coşkuyla geçen turnuvada futbolculara duygu ve düşüncelerini sorduk.

“KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARIR”

Güneş Eyüboğlu: Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Bu turnuva sayesinde kadınların gücünü herkese gösteriyoruz. Hem eğleniyoruz hem de futbolun sadece erkek sporu olmadığına dikkat çekiyoruz.

Aylin İbrahimoğlu: Çok güzel düşünülmüş bir organizasyonun içindeyiz. Türkiye’de kadın futbolu gelişmekte olan bir spordur. Bence bu tarz turnuvalar kadın futbolunun hızlı gelişmesine katkı sağlıyor.

Dilara Ertekin: Doğma büyüme Kadıköylüyüm. Kadıköy Belediyesi’ne bu organizasyon için çok teşekkür ederiz. Kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak için futbol oynamaya başladık. Daha sonra turnuvalara katıldık. Turnuva çok eğlenceli, burada olduğumuz için mutluyuz. Bir erkeğin yapabileceği şeyler sınırlıdır fakat kadınlar, erkeklerin yapabileceği birçok şeyi yapabilir. Kadınlar her şeyi başarır.

“ERKEKLERE DERS OLSUN”

Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise şunları söyledi: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına farkındalık etkinliği düzenledik. Maça Cadıköy Futbol Takımı’nın taraftarı olarak geldim. Bu turnuva erkeklere bir ders olsun. Her ne kadar gönlüm Cadıköy Futbol Takımı’ndan yana olsa da dostluk kazansın” ifadelerini kullandı.