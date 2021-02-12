Kadınlar cinsiyet eşitsizliğine karşı koşuyor 

Kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak amacıyla İBB tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı 7 Mart Pazar günü Kadıköy’de yapılacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusunu kendi şehrinde, kendi parkurunda yaşamak isteyen koşu tutkunları için 6 Mart’ta Kadınlar Günü Etabı Sanal Koşusu ve 7 Mart’ta Kadıköy’ün sokaklarında Kadınlar Günü Koşusu gerçekleştirilecek.

İstanbul’u Koşuyorum etkinliklerinin ilki olan Kadınlar Günü Etabı Sanal Koşusu için son kayıt tarihi 15 Şubat Pazartesi günü olarak belirlendi. Kadıköy Kadınlar Koşusu için ise kayıtlar 22 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.

2016 yılından beri “İstanbulu Koşuyorum” etkinliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2021’de de, İstanbul'u Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı ile başlayacak. Spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için düzenlenen koşu yarışına 2 bine yakın kadın koşucunun başvurması bekleniyor.

Pandemi kurallarına dikkat edilecek koşuda parkur üzerinde su ve beslenme istasyonları bulunacak.

“KADIN VARSA HERŞEY YOLUNDA”

İlki geçen yıl 8 Mart’ta düzenlenen Kadıköy Kadın Koşusu’nun birincisi Milli Sporcu Damla Çelik, koşunun önemine şöyle dikkat çekmişti: “Spor İstanbul’un düzenlediği tüm koşulara katılıyorum ama bu etap benim için daha önemliydi. Çünkü etabı Dünya Kadınlar Gününde koştuk. Çok güzel ve anlamlı bir günde yapıldı, herkese teşekkür ediyorum. Kadın varsa her şey yolundadır. Yapılan bu cinsiyet ayrımcılığının yıkılması gerekiyor.”

PARKURUN “HİKAYESİ”

Kadınlar Günü Etabı’nın koşu parkurunda seçilen her nokta geçen yıl olduğu gibi kendi içerisinde bir hikaye barındırıyor. 1989 yılında kadınlar, yaklaşık bir aylık bir hazırlık sürecinin ardından Kasım 1989’da Kadıköy – Karaköy vapurunda mor iğne satışına başlamıştı. Burası kadınların kamusal alanda tacize karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç noktasıydı. Koşu da bu tarihe dikkat çekmek için Kadıköy İskelesi’nden başlayacak.

Koşunun noktalarından biri olan Baylan Pastanesi’nin müdavimleri arasında Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi Türkiye’de önemli yer edinmiş kadın yazarlar bulunmakta.

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan da koşu sırasında uğranacak noktalardan bir tanesi. “Dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri.” olarak tanımlanan mekanda, birçok atölye çalışması da düzenleniyor.

REXX’TEN GERİYE KALAN…

Kapanışıyla büyük ses getiren Rexx Sineması, ilk adıyla Apollon Tiyatrosu da parkurun bir diğer noktası. Geçen yıl kadınlar önünden koşarken üzerindeki afişlerle onlara selam çakan mekan bu yıl sessizce karşılayacak koşanları. Buranın seçilmesinin nedeni ise ilk Türk Müslüman kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale’nin burada sahneye çıkması…

Koşulacak bir başka mekan olan Yoğurtçu Parkı da kadınlar için büyük önem taşıyor. Kadınların 17 mayıs 1987 yılında Türkiye'de gerçekleştirdikleri ilk kitlesel yürüyüş burada gerçekleştirmiş, hep birlikte "Dayağa Hayır" denmişti. Yürüyüş sonrası şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık verilecek bir mekanizmanın kurulması planlıyordu. Bugün 2013 yılından beri devam eden park forumlarına ev sahipliği yapan parkta her Çarşamba kadınlar buluşuyor, kadınlara ve gündeme dair birçok meseleyi burada konuşma imkânı buluyor.

Parkurda yer alan noktaların tamamı şu şekilde; Behice Yazgan Parkı, Kalamış Atatürk Parkı, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu, Apollon Tiyatrosu, Kadıköy - Karaköy Vapuru, Baylan Pastanesi, Caferağa Muhtarlığı, Mor Mekan.

YARIŞI TAMAMLAYANA MADALYA

Koşuda genel kategoride hediye çeki olarak ödüllendirmeler de gerçekleşecek. Yarışmada birinci olana 1500 TL, ikinci olana 1000 TL ve üçüncü olana ise 750 TL’lik hediye çeki verilecek.

Ayrıca, yarışı tamamlayan herkese İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Koşusu Etabı Hatıra Madalyası verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

KADINLAR YÖNETİYOR

İstanbul ve Türkiye’nin en çok kadın muhtar ilçesi olmayı başaran Kadıköy’de 21 mahalleden 12’sini kadınlar yönetiyor. Tam da bu nedenle, Caferağa Mahallesi’nin muhtarlığına üçüncü kez seçilen Zeynep Ayman’ın mahalle muhtarlığı da koşu parkurunda noktalardan bir tanesi.

Diğer mahallelerdeki kadın muhtarlar ise şöyle: Caddebostan / Nihal Cengiz, Erenköy/ Necla Alpüstün, Fenerbahçe / Tuba Aldeniz, Koşuyolu / Eylem Bilir, Kozyatağı / Pelin Şen, Merdivenköy / Nazan Gürkan, Osmanağa / Serap Tuncer, Rasimpaşa / Sultan Aksu Kütük, Sahrayıcedid / Seval Özkan, Suadiye / Emel Perk, Zühtüpaşa / Harika Develioğlu.