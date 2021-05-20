Haftalık Bağımsız Gazete 20 Mayıs 2021
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe namağlup şampiyon oldu

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Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe namağlup şampiyon oldu
Emre Caka

Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 56-71 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Normal sezonda oynadığı 26 maçı da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Hatay BŞB.'yi, yarı finalde de Çankaya Belediyesi'ni maç kaybetmeden geçerek finale yükselmişti. Final serisinde Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe, ilk iki maçı kendi sahasında oynamış, 6 Mayıs'ta oynanan ilk maçı 73-66, 8 Mayıs'ta oynanan ikinci maçı ise 70-57 kazanmıştı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray'ın sahasında oynanan üçüncü maçı da 56-71 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, ligi namağlup şampiyon olarak bitirdi. Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk sayısını 15'e yükseltti.

Etiketler; #şampiyon #kadın #fenerbahçe #basket
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