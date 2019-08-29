Kadıköy’ün rekortmen yüzücüsü: Dilek Gerez

Yüzmeye 5 yaşında başlayarak o günden bu güne pek çok rekora imza atan Kadıköylü sporcu Dilek Gerez ile yüzme kariyerini konuştuk



Kaadıköy sanat ve spor dünyasından bir çok başarılı isme ev sahliği yapıyor. Bunlardan biri de Galatasaray Spor Kulübü’nün Milli Yüzücüsü Dilek Gerez... Doğma büyüme Kadıköylü olan Gerez, bir çok turnuvada yarıştı; aldığı dereceler ve kırdıüı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi. Gerez ile yüzme sporunu ve Kadıköy'ü konuştuk



"TUTKU, SEVGİ VE İSTİKRAR..."



⦁ Kimdir Dilek Gerez?

1975 yılının Şubat ayında Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya geldim. 5 yaşımda Galatasaray Spor Kulübü'nde yüzmeye başladım. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim.

⦁ İlk suya girişinizi hatırlıyor musunuz? Neler hissettiniz?

Suya ilk yine Galatasaray kulübünde yaz okulunda başladım. Suyu çok sevdiğimi hissettim ve arka arkaya her sene yaz okuluna devam ettim. Daha sonrasında hocalarım yetenekli olduğumu düşünerek takıma aldılar.



⦁ Yüzme mesleğiniz olması dışında sizin için ne anlam ifade ediyor?

Yüzme mesleğim olması dışında benim için "tutku, sevgi ve istikrar"ı ifade ediyor.



⦁ Profesyonel bir yüzücü haftada kaç gün ve kaç saat antrenman yapar?

Profesyonel bir yüzücü haftada 6 veya 7 gün; 2 saat birde kara antrenmanı eklersek 3 saate yakın antrenman yapar



"KALP SAĞLIĞI İÇİN YÜZMELİLER..."



⦁ İnsanlar neden yüzmeli? Fiziksel ve mental faydalarından bahseder misiniz?

İnsanlar özgüvenini ve ruh sağlığını geliştirmek, esnekliği arttırmak için yüzmeli. En önemlisi de kalp sağlığını desteklemek, kilo kontrolünü sağlamak ve beynin oksijen alımını arttırdığı için yüzmeliler.



⦁ Yüzmeye ilk başladığınız zamanlarda bu günlere geleceğinizi hissediyor muydunuz?

Yüzmeye ilk başladığımda bugünlere geleceğimi bilmiyordum fakat annemin babamın özverisi beni hergün antrenmanlarıma götürmesi başarıyı getirdi. Allah vergisi kabiliyetlimin bu özveri ile birleşmesi başarılara imza atmamı sağladı.



⦁ İlk yarışınızı hatırlıyor musunuz? Nasıl geçmişti, kaçıncı olmuştunuz?

İlk yarışımda yine Galatasaray kulübündeyim; üçüncü olmuştum. Antrenörüm anneme gelip "o daha ne şampiyonluklar alacak" demişti. Buradan beni yetiştiren antrenörlerim Yılmaz Özüak, Ali Özüak ve Adnan Turgut'e şükranlarımı sunuyorum.

REKORTMEN SPORCU



⦁ Kırdığınız rekorlar var. Biraz da ondan bahsedilim.

11 yaşımda ilk Türkiye rekorumu Yunanistan'da Balkan Şampiyonası'nda kırdım. Daha sonra 12 yaşımda Açık Yaş Türkiye rekoru kırarak bir ilke imza attım. Akdeniz Olimpiyatları'na seçildim. Olimpiyatın en küçük sporcusu ünvanını verdiler. Suriye'de 4.cü olup Türkiye rekoru kırdım. İsveç'te Sun Cup turnuvasında 1. oldum. İspanya'da dünya liseler arası yüzme yarışlarında finale kaldım.

⦁ Kadıköy sizin için ne anlam ifade ediyor?

Kadıköy ailecek bizim doğup büyüdüğümüz yer. Babamda 75 yıldır Kadıköy'de Ankara Pastanesi'nde. Zeynep Kamil doğumlu babamda tarihin en güzel yaşandığı yerdir Kadıköy. Aynı zamanda bir mozaiktir. Kadıköy'ü çok seviyorum. Nereye gidersem gideyim illaki Kadıköy e geri döneceğimi bilmiyorum.



KADIKÖYLÜ BİR GALATASARAYLI



⦁ Kadıköylü bir Galatasaraylı olmak nasıl bir his?

Kadköylü olup bir Galatasaraylı olmak gurur verici. Artık eskisi gibi değil. Biz her takımdan arkadaşlarımızla birlikte yürüyebiliyoruz.

"SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN..."



⦁ Peki sizce aileler çocuklarını hangi yaşta yüzmeye yönlendirmeliler?

Aileler çocuklarını 5 yaşından itibaren yüzmeye yönlendirmeliler. Sağlıklı bir gelecek için herkes yüzmeli...