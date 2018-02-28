Kadıköy’ün “Leydileri” ragbi oynuyor

Kontrollü saldırı oyunu ragbiyi erkek sporu olarak görenler yanılıyor. Karşınızda her yaştan ve meslekten kadının yer aldığı Kadıköy Ladies Ragbi Takımı...

Ragbi, farklar bulunsa da temel olarak Amerikan futboluna benzeyen, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı temel alan dayanıklılık isteyen sert bir spor. Nedendir bilinmez ülkemizde pek yaygın olmayan bu spor, kadınlar tarafından da pek tercih edilmiyor. Kadıköy’de kurulan Ladies Ragbi takımı ise bu ezberleri bozmaya aday. 15 yaşından 41 yaşına kadar 30’u aşkın kadın oyuncuyu bünyesinde barındıran kulüp, Türkiye’de sadece 10 tane bulunan kadın ragbi takımından biri. Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle maçlarını Kalamış Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiren Kadıköy Ladies Ragbi Takımı’nın kaptanı Ece Tekin sorularımızı yanıtladı.

“TANIŞTIKTAN SONRA BIRAKAMIYORLAR”

Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Gemi mühendisiyim. İTÜ’de 5 senedir bayrak futbolu, 4 senedir de Kadıköy Ragbi Kulübü’nde ragbi oynuyorum. Takım kaptanıyım.

Ragbi Türkiye’de kadınların pek de tercih ettiği bir spor değil. Ragbiye ilginiz nasıl başladı?

Tercih edilmeme durumundan ziyade bu spordan haberdar olmama yahut oynama imkânı bulamama durumu söz konusu. Nitekim kadın ragbi camiasında ragbiyle tanıştıktan sonra bırakabilen sporcu çok nadirdir. Ragbiye ilgim bu sporu izlediğim an başladı. Türkiye’de oynandığını öğrendiğim an kendimi içinde buldum.

“OYUNCU BULMAK ZOR OLDU”

Kuruluş aşamalarını anlatır mısınız? Kadın Ragbi oyuncusu bulmak zor oldu mu?

Hâlihazırda bir kulüptü ben dâhil olduğumda. Kuruluşundan birkaç ay sonra dâhil olmuşum. O zamanlar hayli zordu oyuncu bulmak.7 kişi bulup maç yapabilmek bile çok güçtü. Bir dönem 3 kişi kaldık. Ragbi bağlılıkla yürüyen bir spor. Birbirimize inandık, pes etmedik. Şu an 30’u aşkın oyuncumuz var. Turnuvalara Kadıköy Angus ve Kadıköy Dexter olarak iki takım katılıyoruz.

Türkiye’de kaç tane kadın ragbi takımı var?

10-12 takım mevcut.

Ragbi Kadın Ligi var mı?

Her sene düzenlenen Türkiye Şampiyonası var. Ayrıca özel turnuvalar, özel maçlar yapılıyor.

“İNSANLARA TUHAF GELİYOR”

Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Önce tuhaf geliyor tabiki insanlara. “Sakatlanmıyor musunuz? Çok tehlikeli değil mi?” gibi sorular. Bir yandan da merak ediyorlar. İzlediklerinde tezahürat yaparken buluyorlar kendilerini. Oynarken darbe alıyorsun, yaralanıyorsun ama bunlar değişik bir keyif veriyor insana. Herkesin denemesi lazım. Kadıköy Ladies Ragbi takımı bu tecrübeyi deneyimlemek isteyen herkese kapılarını açmış durumda. Takıma katılan herkes bu sporu seviyor, benimsiyor ve bir daha ayrılmak istemiyor!

“KADIN SPORCULAR DAHA BAŞARILI”

Erkek egemenliğinin bu denli yüksek olduğu ragbide kadın olarak yaşadığınız zorluklar nedir?

Erkek egemenliği bütün sporlarda yüksek. Fiziksel aktiviteleri erkeklerin daha çok sevmesinden kaynaklı. Yani kadınların yapamayacağından değil. Bakıldığında kadın sporcuların çok daha başarılı olduğu gözlenebilir.

Takım olarak hedefleriniz nedir?

Türkiye 7’li Ragbi Ligi’nde mücadele eden en iyi takımlardan biriyiz. Şampiyon olarak başarı grafiğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye Ragbi Lig Derneği çatısında da 9’lu ve 13’lü ragbi ligde oynuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk kadın 13’lü maçını gerçekleştirdik. Takım olarak hedefimiz çok yakın gelecekte yurtdışında takımımızı temsil etmek. 15’li union oynamak da hedeflerimizden biri. Kadıköy eşrafı olarak desteklerinizi bekliyoruz ve maçlarımıza davet ediyoruz.

Hangi başarıları elde ettiniz?

Son Türkiye Şampiyonası’nda 2.olduk ve 1 seneden bu yana katıldığımız her özel turnuvada şampiyon oluyoruz. Bu sene her turnuvada şampiyon olacağız.Çok güçlü bir kadromuz var. Yine bu sene milli takıma çok oyuncu göndereceğimizi düşünüyorum.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Destek olmadan herhangi bir branşı yürütmek imkânsız. Şanslı olduğumuz durum, belediyemizin bizi desteklemesi. Ulaşım ve idman sahası hususunda en önemli desteği veriyorlar. Şampiyonluklarla emeklerinin karşılığını vereceğiz.