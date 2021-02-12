Kadıköy’ün galibiyete ihtiyacı var

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstanbul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral kazanmak istiyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstanbul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral kazanmak istiyor.

Ligde Ego Spor Kulübü’ne 73-61 ve Seyhan Belediye Spor Kulübüne 79-71 kaybeden İstanbul Kadıköy’de gözler, 13 Şubat Cumartesi oynanacak Beylikdüzü karşılaşmasına çevrildi. Saat 14:00’da oynanacak karşılaşmada takımlar Beylikdüzü Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

B Grubu’nda 14 puan ile lider olan Beylikdüzü karşısında 9 puan ile 4. Sırada yer alan İstanbul Kadıköy’de Tevfik Atakan Gökseven, 10 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalaması ile dikkat çekiyor.