Kadıköy’ün galibiyete ihtiyacı var

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstanbul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral kazanmak istiyor.
Ligde Ego Spor Kulübü’ne 73-61 ve Seyhan Belediye Spor Kulübüne 79-71 kaybeden İstanbul Kadıköy’de gözler, 13 Şubat Cumartesi oynanacak Beylikdüzü karşılaşmasına çevrildi. Saat 14:00’da oynanacak karşılaşmada takımlar Beylikdüzü Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
B Grubu’nda 14 puan ile lider olan Beylikdüzü karşısında 9 puan ile 4. Sırada yer alan İstanbul Kadıköy’de Tevfik Atakan Gökseven, 10 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalaması ile dikkat çekiyor.