Haftalık Bağımsız Gazete 12 Şubat 2021
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar (1)- Safiye Ali
Tarih Yazan Kadınlar (1)- Safiye Ali
Kültür Sanat
Çevrimiçi kültür sanat dergisi: SEKME
Çevrimiçi kültür sanat dergisi: SEKME
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Furuğ Ferruhzad: Yaralarım Aşktandır
Furuğ Ferruhzad: Yaralarım Aşktandır
Kültür Sanat
Çocuk öykülerinde mizah
Çocuk öykülerinde mizah

Kadıköy’ün galibiyete ihtiyacı var

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstanbul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral kazanmak istiyor.

Kadıköy’ün galibiyete ihtiyacı var
Emre Caka

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstanbul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral kazanmak istiyor.

Ligde Ego Spor Kulübü’ne 73-61 ve Seyhan Belediye Spor Kulübüne 79-71 kaybeden İstanbul Kadıköy’de gözler, 13 Şubat Cumartesi oynanacak Beylikdüzü karşılaşmasına çevrildi. Saat 14:00’da oynanacak karşılaşmada takımlar Beylikdüzü Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. 

B Grubu’nda 14 puan ile lider olan Beylikdüzü karşısında 9 puan ile 4. Sırada yer alan İstanbul Kadıköy’de Tevfik Atakan Gökseven, 10 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalaması ile dikkat çekiyor. 

Etiketler; #galibiyet #basket #kadikoy
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.