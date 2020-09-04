“Kadıköy’ün Boğaları” hızlı geliyor!

İstanbul Kadıköy Spor Kulübü Başkanı Sinan Bingör, “Kadıköy ve Kadıköylüler için gerçekten gurur duyacakları bir takım oluşturuyoruz” diyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

2018 yılında kurulan İstanbul Kadıköy Spor Kulübü, çalışmalarına hız verdi. Yaptıkları çoğu şeyin gönül işi olduğunu söyleyen kulüp başkanı Sinan Bingör, altyapıdan yetiştirdikleri sporcular ile İstanbul Kadıköy Spor Kulübünü, kendi markası olan bir kulüp haline getirmek istediklerini belirtiyor.

“SPOR HAYATIMIN HER DÖNEMİNDE VARDI”

Kadıköy Spor Kulübü Başkanı Sinan Bingör, “Çocukken 7-8 yaşlarında futbol oynamaya başladım. Spor benim hayatımın hemen hemen her döneminde oldu. Daha sonraki yıllarda araya iş hayatı girince sporun seyirci tarafına geçmeye başladım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçe’nin divan kurulu üyesiyim. 2010- 2011 yıllarında Kocaelispor’un as başkanlığını yaptım. NBA basketbol liginin 7 sene altyapı sorumluluğunu yürüttüm. 2015 yılında CSKA Moskova’nın Türkiye temsilciliğini aldım. O tarihten itibaren CSKA Moskova spor okulları olarak basketbol, voleybol, jimnastik, aikido, yüzme, tenis olmak üzere toplam 6 branşta çalışıyoruz. Kendimize ait 9 okul işletiyoruz. Branş koordinatörlerimiz Türkiye’de dünyaca tanınan kişiler.”

Bingör, kulüp kurma macerasını ise “2018 yılında adı Kadıköy olan, logosunda boğa simgesinin bulunduğu bir kulüp kurmak istedik” ifadeleriyle anlattı.

“KADIKÖYLÜ TARAFTARIN KULÜBÜ OLMAK İSTİYORUZ”

Kulüp hakkında bilgi veren ve çalışmalar hakkında konuşan Bingör, “Bu kulübümüzde, altyapıdan gelen basketbolcularımızı ve voleybolcularımızı profesyonel anlamda A takımlarımızda oynatmaya başlatmak istedik. Tabi bu çok pahalı ve uzun bir yatırım sürecidir. Fakat sadece parayla yapılacak işler değildir, bu işler gönül işidir. Bizim şu an koordinatörlerimizin hepsi gönüllü olarak burada yer alıyor. Basketbol liginde bu sene TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) 2. Ligine katılma hakkı kazandık. Bu katılımla birlikte kendimize birtakım hedefler çizdik” şeklinde konuştu. Kadıköy’ün spor, sanat, eğitim ve kültürün başkenti olduğunu belirten Sinan Bingör, “Bizim Kadıköy ile ilgili düşüncemiz, burayı kendi markası olan bir kulüp haline getirmektir. Bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi spor kulüpleriyle rekabet içinde olmamız mümkün değildir ama biz Kadıköy’de yaşayan tüm taraftarların kulübü olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“4 EYLÜL’DE SEÇMELER BAŞLIYOR”

Uygun antrenman sahaları araştırdıklarını vurgulayan Sinan Bingör, 14 Eylül’de seçmelerin yapılacağını belirtti. Bingör sözlerine şöyle devam etti: “Buradan çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Kadıköylünün benim de bir spor kulübüm var demesini istiyoruz. Seneye kadınlar basketbol grubumuzu lige sokmayı hedefliyoruz. Sonrasında kadın voleybol ekibimizle ilgili bir hamlemiz olacak. Biz kulüp olarak bu çalışmaların bir manifestosunu hazırladık. Spor kulübü olarak antrenmanlarımızı gerçekleştireceğimiz salonların araştırması halindeyiz”

Sezonun 20 Kasım tarihinde açılmasının planlandığını söyleyen Bingör, “Biz de antrenmanlarımıza 14 Eylül’de başlayacağız, çünkü sporcuların erken form tutmaları doğru bir şey değildir. Lig maratonu uzun bir maratondur bu sebepten profesyonel anlamda bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu hafta 4,5,6 Eylül tarihlerinde seçmelerimiz olacak. Aramıza yeni katılacak sporcularımızı seçeceğiz. Teknik kadromuzun başında eski milli basketbolcumuz, Fenerbahçe’de takım kaptanlığı yapmış olan Zaza Enden bulunuyor.” dedi.

“GURUR DUYULACAK BİR TAKIM”

“Kadıköylülerin gurur duyacakları bir takım hazırlamaya çalışıyoruz” diyen Sinan Bingör, “Rengi ne olursa olsun bütün Kadıköylü hemşerilerimizin iç ve dış sahadaki maçlarımızda bize destek olmalarını istiyoruz. Belki salgın nedeniyle bizi izlemeye gelemeyecekler ama kendimizi onlarla kaynaştıracağımız birtakım organizasyonlar düşünüyoruz.” dedi. Kulübün oyuncu kapasitesine de değinen Bingör, “Bizde iki oluşum mevcut, bu sebepten aşağı yukarı bin 100 tane sporcumuz var. Bir de alt yapımız mevcut. Salgın sonrasında bu sayımız 8 bin ya da 10 bin kadar olacaktır. İddialı bir sayımız var. Bizim en önemli misyonumuz alt yapıda yer alan çocukları geleceğe hazırlamak.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ODABAŞI’NI ZİYARET ETTİLER

İstanbul Kadıköy Spor Kulübü yöneticileri, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti. Bingör ziyaretle ilgili olarak, “İyi bir spor adamı olan başkanımızın kulübümüze kayıtsız kalmaması bizi çok memnun etti. Biz TBL (Türkiye Basketbol Ligi) 2’de Kadıköy’ü temsil eden tek takımız. Yakında Kadıköy’de tam profesyonel anlamda hizmetler vereceğiz. Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.