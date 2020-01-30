Kadıköy’ün amatör lig takvimi

2. Amatör Lig başlarken Kadıköy futbol takımları da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte Kadıköy futbol takımlarının maç fikstürü…

Kadıköy’ün futbol takımları galibiyet için hazırlanıyor. 2. Amatör Lig başlarken sizlere Kadıköy futbol takımlarının kimlerle karşılaşacağını listeledik.

2. AMATÖR LİG BAŞLIYOR

2. Amatör Lig’in ilk maçları 1 Şubat’ta başlıyor. Acıbadem Üsküdar ilk haftada Sultan Mehmed Han ile maç yapmaya hazırlanıyor. Saat 12.00’de gerçekleşecek maç, Selimiye Stadı’nda yapılacak. Erenköy Gençlik ise 1 Şubat’ta Pendik Güllübağlar ile karşılaşacak. Maç, saat 14.00’te Yeni Sahra Suni Çim Stadı’nda gerçekleşecek.

Koşuyolu Spor Kulübü, 1 Şubat’ta Ataşehirgücü ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kartal 75. Yıl Stadı’nda yapılacak maç, saat 12.30’da gerçekleşecek. Hasanpaşa Spor Kulübü ise 1 Şubat’ta Anadolu Hisarı İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 12.30’da Gülsuyu Asım Kara Stadı’nda oynanacak. Fikirtepe Dumlupınar ise 1453 Maltepe Gençlik ile 16.00’da Gülsuyu Asım Kara Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Feneryolu Spor Kulübü, 1 Şubat’ta Kartal Yunus Stadı’nda Taçspor’la mücadele edecek. Erenköy Acar ise 2 Şubat’ta Pendik Doğan ile Yenisahra Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kozyatağı Spor Kulübü ise 1 Şubat’ta Kavakpınar ile Başıbüyük Tuncay Karartı Stadyumu’nda maç yapacak.

U17 LİGİ 11. HAFTASINDA

Fikirtepe Dumlupınar 1 Şubat’ta U17/B kategorisinde Cevizli Kültür ile Başıbüyük Tuncay Karartı Stadyumu’nda maç yapacak.

Bostancı Spor Kulübü ise U17/B liginde Ferahspor ile kapışacak. Maç, 2 Şubat’ta Maltepe Belediyesi İdealtepe Suni Çim Stadı’nda saat 12.30’da oynanacak. Ayrıca Bostancı, 1 Şubat’ta U15/B liginde Yakacık Spor Kulübü ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç, Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadında 12.30’da gerçekleşecek.

Yeldeğirmeni Spor Kulübü, 1 Şubat’ta U17/A liginde Ataşehir Doğuş ile maç yapmaya hazırlanıyor. İdealtepe Suni Çim Stadında olacak maç, saat 12.30’da gerçekleşecek. Feneryolu Spor Kulübü, U15/B kategorisinde 2 Şubat’ta Yamanspor ile İdealtepe Suni Çam Stadı’nda maç yapma hazırlanıyor.

Kozyatağı Spor Kulübü ise U17/B kategorisinde 1 Şubat’ta Pendik Kavakpınar ile karşılaşacak. Maç Kaynarca Sahasında yapılacak. Kozyatağı, 2 Şubat’ta ise U15/B Özataşehir Spor ile Başıbüyük Tuncay Karartı Stadı’nda maç yapacak. Erenköy Acar, U17/B kategorisinde 2 Şubat’ta İstanbul Altınordu ile Kartal Yunus Sahası’nda karşı karşıya gelecek.

Koşuyolu Spor Kulübü, 1 Şubat’ta Kartal 75. Yıl Stadı’nda U15/B kategorisinde Riva Spor ile karşılaşacak.