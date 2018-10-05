“Kadıköy’ü ringe taşımaktan gurur duyuyorum”

Kadıköy Boks Kulübü’nde yetişen, Türkiye’nin ilk profesyonel kadın boksörü Serenay Çetin ile “kadın boksu”nu konuştuk

20 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Serenay Çetin, Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel kadın boksörü ünvanını elinde tutuyor. Profesyonellik hayatı boyunca 4 maça çıkan Çetin, bu dört maçın üçünü nakavt ve birini puan olmak üzere tümünü kazanarak benzersiz bir istatistiğe sahip. Çetin, Kadıköylü olmasının yanında bir Kadıköy hayranı. “Başka hiç bir yere benzemiyor” dediği Kadıköy için, “Bahariye’si ayrı Yeldeğirmeni ayrı, Moda’sı ayrı güzel. Burada büyüdüm. Çok sevdiğim kulübümde burada ve buranın adını formamda taşımak bana gurur veriyor” diyor.

“HAYALLERİME YAKLAŞIYORUM”

Çetin, boksa beş yıl once Kadıköy Boks Kulübü’nde başlamış. Yaşıtlarının aksine çocukluğundan beri boks yapmanın hayalini kurduğunu söyleyen Çetin, “Bunu neden istediğimi kelimelere dökmek çok güç. İçimden gelen bir şeydi. Televizyonlarda boks maçları izler, kendimi ringde hayal ederdim. Son maçım televizyondan ulusal çapta yayınlandı. Hayallerimin gerçeğe en yakın olduğu zamanları yaşıyorum.” diyor.

“KADINLAR SAVUNMA SPORU YAPMALI”

İnsanların özellikle kadınların savunma sporlarına karşı ön yargılı olduğunun altını çizen Çetin, “Bize bu sporlar sadece erkeklerin yapabileceği sporlar olarak gösterildi ve küçük yaştan ön yargılı olarak yetiştirildik. Ben hayalini kurdum ve şimdi gerçekleştiriyorum. Kadınlar da savunma sporlarında başarılı olabilir. Bence asıl özellikle kadınlar bu alana yönelmeli.” diyor.

Serenay Çetin, boksun sağlığın yanı sıra bir çok faydasının bulunduğunu dile getirirken, bu faydalardan en önemlisinin “özgüven” olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Özellikle Türkiye’nin malum şartlarında maalesef kadınların kendini savunmayı öğrenmeleri lazım. Bu eğitim ve meziyet insanın özgüvenini arttırıyor ve korkularından arınmasını sağlıyor.” diyor.

“DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM”

Ailesinin ilk başlarda antrenmanlardan gözü mor döndüğü zaman dayanamadığını ve üzüldüğünü belirten Çetin, “Artık bu değişti. Onlar da işin ciddiyetinin farkındalar ve en büyük destekçim onlar. Onlara teşekkür ediyorum.” diyor. Çetin, hedeflerinin büyük olduğunu ve bu uğurda elinden geleni yapacağını söylerken, “Ben boksla amatör olarak hiç ilgilenmedim, hocam beni hep profesyonele yönelik çalıştırdı. Kendimi dünya şampiyonu olarak görmek istiyorum. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonlarıyla karşılaşmak istiyorum.” sözeriyle azim ve iradesinin ipuçlarını veriyor.

“AMATÖRLERİ PROFESYONEL BOKSÖR YAPTIK”

Türkiye’nin tek profesyonel boks kulübünün Kadıköy’de olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız söyleyelim, altı sene önce Yeldeğirmeni’nde kurulan boks yapan boğa logosuyla aşina olduğumuz Kadıköy Boks, Türkiye’nin tek profesyonel boks kulübü. Eski efsane boksörlerden Serdar Avcı tarafından kurulan kulüp, adeta “imkânsızlıklara yumruk atarak”, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Kadıköy Boks Kulübü olarak alınan başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’de ve dünyada seslerinin daha çok duyulduğunu söyleyen Avcı, “Burada mütevazı imkanlarla bu başarıları elde ettik. Türkiye’nin tek profesyonel kadın boksörü Serenay Çetin ve namağlup ilerleyen Tarık Sözeri şu an çok iyi gidiyorlar. Tarık, Türkiye’nin en teknik boksör ödülüne layık görüldü. Kulübümüzün bünyesinde yetişen amatörde Türkiye şampiyonu, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olan boksörleri profesyonel boksa geçirdik. Avrupa ve Türkiye Şampiyonu Selman Kaya kulübümüzün lisanlı oyuncusu. Ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ettik. Burada düzenlediğimiz organizasyonlara da yabancı boksörler getirebilir hale geldik. Şimdi gerçekten dünyada sesimiz duyulmaya başladı.” dedi.

ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Televizyonlardan canlı yayınlanan “Boks Gecesi” etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Avcı, bir “Boks Gecesi”ni de Caferağa Spor Salonu’nda yapmak istediklerini belirterek, “Sponsorlarımızın da desteğiyle birbirinden değerli profesyonel boksörleri organizasyon için Türkiye’ye getirdik. Mesela 50 bin kişi önünde dövüşen boksörümüz Vebio Şampiyonu Fırat Aslantürk’ü getirdik. Avrupa Şampiyonu Emre Çukur’u getirdik. Organizasyonlara sponsor bulabildiğimiz sürece devam etmek istiyoruz. Asıl düzenlemek istediğimiz yer ise Kadıköylü biri olarak Caferağa Spor Salonu.” dedi.