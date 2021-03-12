Kadıköylüler hem spor yapıyor hem sosyalleşiyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği sabah sporunda bir çok insan hem spor yapıyor, hem de sosyal mesafesini koruyarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Kadıköy Belediyesi pandemi döneminde evlerinde hareketsiz kalmak zorunda kalan yurttaşlar için dört parkta sabah sporlarına devam ediyor. Biz de pek çok katılımcının olduğu Özgürlük Parkı ve Kalamış Parkı’ndaki sabah sporlarını ziyaret ettik. ‘7’den 70’e’ diye tabir edebileceğimiz yaş aralığındaki Kadıköy sakinleri, Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün eğitmenleri eşliğinde yaptıkları sporların hem moral, hem de sağlık olarak çok işe yaradığını söyledi.

Ankara'dan İstanbul'a yeni geldiğini söyleyen Semiha Yazgal, “Burayı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Dört derstir devam ediyorum ve çok da yararlı olduğuna inanıyorum. Daha rahat hareket edebiliyorum, tüm herkesi buraya davet ediyorum.” dedi.

Cahide Sürmeli ise pandeminin ilk dönemlerinde çok zorlandıklarını belirterek, “Kadıköy Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu bu imkan sayesinde gerçekten hem bedenimiz sağlık, zindelik kazandı hem de arkadaşlarımız ile açık havada sosyalleşip spor yapma şansı yakaladık.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE MOTİVASYON KAYNAĞI

Grubun en genç ismi Ece Naz Feçen, “Pandeminin ilk başlarında hiç spor yapmıyordum, evde sürekli oturuyordum. Şimdi ise buraya geliyorum. Bu sabah sporu sayesinde hem güvenceli bir şekilde sosyalleşiyorum hem de spor yapıyorum.” diye konuştu.

Ece Naz Feçen'in aksine grubun en deneyimlisi 78 yaşındaki Çiğdem Tuğ ise, bu çalışmaların hayatlarına sağlık ve motivasyon kattığını söyledi.

Belediyenin bütün etkinliklerine katıldığını söyleyen Betül Belen de, “Yoga ve pilates çalışmalarına da katıldım. Pandemi döneminde bunları yapamamak çok zor oldu. Şimdi açık havada bu imkanın olması çok iyi. Çok mutluyum bu hareketleri, bu sporu yapabildiğim için. Özellikle bizim yaşımızdakiler için bu hareketleri düzenli yapmak çok önemli. Herkesi sabah sporuna davet ediyorum.” dedi.

“KADINLAR ÖN PLANDA”

Kalamış’ta spor yaptıran eğitmenlerden Feride Saltaş, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 10.15’te burada toplanıyoruz. Kalamış Parkı'nda kadınlar daha ön planda açıkçası. Erkek sporcumuzun sayısı şu an çok az. Çok güzel bir ekip ile çalışıyoruz, daha da büyümeye devam ediyoruz. Bu süreçte herkes evde oturuyor, vakti olanı bizimle buraya, spora davet ediyorum. Vakti olmayanların ise bol bol yürümelerini rica ediyorum.” dedi.

Özgürlük Parkı’ndaki spor eğitmenlerinden Doğukan Gök ise, “Pandemi döneminde spor salonları kapalı olduğu için, biz de insanlar spordan uzak kalmasın diyerek bu çalışmaları yapıyoruz. Gelen herkesin HES kodlarına bakıyoruz, burada sosyal mesafeyi de göze alarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.