Kadıköylü yüzücüden tarihi başarı

Çin’de düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda Kadıköylü milli sporcu Emre Sakçı, dünya beşincisi olmayı başardı

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bu yıl Çin’in Hangzhou kentinde 11-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Milli takım adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş’in yanı sıra Kadıköylü sporcu Emre Sakçı da şampiyonada mücadele etti.

Erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde havuza giren ve 6. sıradan finale çıkan 21 yaşındaki Sakçı, Türkiye spor tarihinde Dünya Yüzme Şampiyonası’nda final yüzen ilk isim unvanını elde etti.

REKORA DOYMUYOR

Daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekoru kırarak Türkiye’de yüzmede dünya rekoru sahibi ilk ve tek sporcu olan Sakçı, Çin'deki şampiyonada finalde 25.89'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırarken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek.