Kadıköylü şampiyona iki madalya birden!

Kadıköylü sporcu Gül Şimşek Yenici, Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası’ndan iki madalyayla döndü



Türkiye Badminton Federasyonu’nun merhum başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda gerçekleşti. 8 ülkeden 154 veteran sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcular 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş kategorilerinde yarıştı. Türkiye Veteran Milli Takımı 21 altın, 22 gümüş ve 48 bronz olmak üzere toplamda 91 madalya kazandı.

Madalyalardan ikisi ise bir Kadıköylüye aitti. Antrenmanlarını Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştiren, Kadıköy Belediyesi’nde spor eğitmenliği de yapmış olan Gül Şimşek Yenici şampiyonadan bir gümüş ve bir bronz madalyayla döndü. 2017 yılında Romanya’da düzenlenen şampiyonada çifte kadınlarda 3. olan Yenici, bu yıl başarısını daha da ileriye taşıyarak ikincilik ve üçüncülük madalyasının sahibi oldu. İkili kadınlar 40 yaş kategorisinde Aziz İlker İçsel ile birlikte yarışan Yenici, üçüncü olurken; tekli yarışta 2. oldu

İLK BAŞARISI DEĞİL

Çeşitli ülkelerden toplam 154 sporcunun katıldığı Balkan Badminton Şampiyonası’na + 40 yaş çift kadınlar kategorisinde üçüncü ve tekli maçlarda Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Gül Yenici’nin spor kariyeri başarılarla dolu.

Gül Yenici, Badminton sporuna 1993 yılında üniversitede beden eğitimi bölümünde okuduğu yıllarda başladı. Başarılı sporcu ve eğitimci, 1993 yılında çift bayanlar Türkiye birincisi oldu. 1994- 95-96-97 yıllarında da tek kadınlar ve çift kadınlar kategorilerinde birincilikler kazanarak başarısını sürdürdü.

Türkiye’den badminton branşında ilk Avrupa Şampiyonası, ilk Dünya Şampiyonası ve ilk Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası’na katılan bir sporcu olan Yenici, dünya çapında çok ilgi gören Badminton’un Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden.