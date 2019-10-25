Kadıköylü güne sporla başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları Kadıköy’ün 7 noktasında!

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırladığı Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan programda her Pazar sabahı tanınmış profesyonel sporcular eşliğinde Caddebostan’da sabah sporu etkinliği gerçekleşmişti.

Yoğun ilgi gösterilen programın ardından etkinlik genişletilerek Kadıköy’ün farklı 7 noktasında dağıldı. Sabah sporu programında Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

“7 GÜN SABAH SPORU 7 FARKLI NOKTA”

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için düzenlenen sabah sporlarının programı şöyle: Kriton Curi Parkında her hafta çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri saat 7:30’da; Milli Hakimiyet Parkı’nda çarşamba, cuma 7:30’da; Kalamış Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 9:00’da; Koşuyolu Spor Merkezi’nde salı, perşembe, cuma saat 8:00’de, Özgürlük Parkı Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 7:00’de; Yoğurtçu Parkı’nda pazartesi, çarşamba, cuma saat 7:30’da; Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7:30’da gerçekleşecek.