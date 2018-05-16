Kadıköylü ‘Final Four’u dev ekranlardan izleyecek

Euroleague şampiyonluğu yolundaki Fenerbahçe maçları Kadıköy Belediyesi tarafından kurulacak dev ekranlardan izlenebilecek

Avrupa'da 2000'den beri Euroleague Basketbol tarafından düzenlenen en üst düzeydeki ve kazananın Avrupa Şampiyonu olarak adlandırıldığı uluslararası profesyonel basketbol turnuvası Turkish Airlines EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Baskonia’yı 3-1 ile geçerek adını Final Four’a yazdırdı. THY Avrupa Ligi tarihinde 31. kez düzenlenen Final Four’a bu sezon Sırbistan’ın Belgrad şehri ev sahipliği yapıyor. 18 Mayıs Cuma günü başlayacak organizasyonda temsilcimiz Fenebahçe Doğuş, şampiyonluk ipini göğüslemek için yarı finalde Zalgiris Kaunas’ın rakibi olacak. Bir diğer yarı final karşılaşmasında ise CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

DEV EKRANLARDAN CANLI YAYIN

Final Four’daki tüm maçlar Kadıköy Belediyesi’nin Yoğurtçu ve Kalamış parkına kuracağı dev LED ekranlardan canlı izlenebilecek.

Program ise şöyle:



18 Mayıs 2018 Cuma:

19:00 - CSKA Moskova - Real Madrid

22:00 - Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas



20 Mayıs 2018 Pazar:

18:00 - Üçüncülük Maçı

21:00 – Final

“KUPAYI ALACAĞIZ”

Fenerbahçe basketbol takımına başarılar dileyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Cuma günü saat 21.00’de başlayacak maçın dev ekranlardan izlenebilmesi için bütün hazırlıkların yapıldığını belirterek ”Fenerbahçemize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Pazar akşamı da final maçını birlikte izleyecek ve kupayı alacağız.” dedi.