Haftalık Bağımsız Gazete 05 Temmuz 2019
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Kadıköylü boksörden altın madalya!

2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde 51 kilo kadın boks finalinde Rakibini 4-1 mağlup eden Kadıköylü milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu

Kadıköylü boksörden altın madalya!
Alper Kaan YURDAKUL

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa oyunları sonlanırken güzel haber turnuvanın son gününde geldi. Merkezi Fenerabahçe’nin Kalamış Dere ağzı Tesisleri’nde bulunan boks şubesinin boksörü Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

“GURUR VERİCİ”

Madalya sonrası basına açıklamalarda bulunan Başarılı boksör, “Yaklaşık 1 yıldır Avrupa Oyunları için hazırlanıyoruz. Avrupa Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek gurur verici. Her şeyden önce İstiklal Marşımızı okuttuk. Binlerce seyirci ayakta İstiklal Marşımızı dinledi, bayrağımızın göndere çekilmesini izledi. Bu bizim için çok önemli. Bunu başardığım için çok mutluyum. Böyle önemli ve büyük bir turnuvayı bu şekilde sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz.” dedi.

“KADIN OLMAK ENGEL DEĞİL”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda herkesi dayanışmaya ve harekete geçmeye çağıran Birleşmiş Milletler Kampanyası HeForShe hareketiyle ilgili de konuşan Buse Naz, “Kadın-erkek ayrımı eskiden daha fazlaydı. HeForShe bizim için çok olumlu. Sosyal medyadan çok fazla mesaj alıyorum ve genellikle erkeklerden mesaj geliyor. Gurur verici mesajlar. Biz, her şeyi yapabiliriz. Kadın olmak hiçbir şeye engel değil ve birçok şeyi başarabildiğimizi ispatladık. Kulüp olarak da asla ayrım yok. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Bu ayrımı kesinlikle yaşamıyorum ve gereken desteğin daha fazlasını görüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Etiketler; #buse naz çakıroğlu #Boks #kadikoy
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