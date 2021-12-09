Haftalık Bağımsız Gazete 09 Aralık 2021
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Kadıköylü boksör, Kiev'den galibiyetle ayrıldı 

Universal Boxing Organization (UBO) dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı, daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams'a ringi dar etti ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı

Kadıköylü boksör, Kiev'den galibiyetle ayrıldı 
Emre Caka

Birçok başarıya imza atan Kadıköy Boks Spor Kulübü'nden boksör Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde Ukrayna'da önemli bir karşılaşmaya çıktı. Daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile Ukrayna'nın Kiev şehrinde karşı karşıya geldi. Dünya sıralaması için çok önemli olan 4 rauntluk müsabakanın sonunda sayı ile rakibine üstünlük sağlayan Avcı, dev bir galibiyete imza atarak sıralamada puanını yukarı çekmeyi başardı. İlk 3 rauntta üstünlüğü rakibine bırakmayan Serdar Avcı, Danny Williams'ın son raunttaki atağına rağmen sayı ile müsabakanın kazananı oldu.

Serdar Avcı, 22 Aralık'ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasına çıkacak.
 

Etiketler; #danny williams #mike tyson #serdar avcı #spor kulübü #kadikoy #Boks
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