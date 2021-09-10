Kadıköylü boksör Arda Avcı, UBO Dünya Şampiyonu oldu

Arda Avcı, Serenay Çetin, Tarık Sözer, Dilara Yücel, Tayfun Tiryaki, Kubilay Alcu ve Fatih Keleş, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için Kadıköy’de ringe çıktı. Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün boksörü Arda Tamer Avcı, UBO dünya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu

UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu karşılaşmaları Caferağa Spor Salonu’nda düzenlendi. Şampiyonada Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün boksörleri Arda Avcı, Serenay Çetin, Tarık Sözer, Dilara Yücel, Tayfun Tiryaki, Kubilay Alcu ve Fatih Keleş ringe çıktı.

Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün boksörü Arda Tamer Avcı, Tanzanyalı Idd Pialari'yi nakavt ederek UBO dünya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Arda Avcı, Tanzanyalı Idd Pialari'nin mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. 12 rauntluk maçta Arda Avcı, rakibini altıncı rauntta nakavt ederek dünya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

“DEFTERİN İLK SAYFASINI KAPATTIK”

UBO dünya şampiyonluk kemerini kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren Arda Avcı, "Bu maç için yeri geldi günde üç antrenman yaptım. Emin hoca, Serkan hoca ve Serdar hocamızla çalıştık, sağ olsunlar. Değerli menajerim bütün imkanları sağladı, kendisine sözüm vardı. Defterin ilk sayfasını kapattık, önümüzdeki büyük başarıları hedefliyorum. Haftaya antrenmanlara devam edeceğim. Daha fazla ve iyi çalışacağım. Elimden geldiğince en iyisini yaparak ülkemizi gururlandıracağım. Bu arada bir hafta içinde baba olabilirim. Çocuğuma ve eşime hediye ediyorum bu başarıyı" dedi.

YENİLGİSİZ ŞAMPİYON

Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, Ukraynalı dünya şampiyonu Inna Statkevych ile karşılaştı. Çetin, altı raundluk mücadeleyi hakem kararıyla 3-0 kazandı. Yenilgisiz şampiyon Serenay Çetin dokuzuncu galibiyetini kazanmış oldu.

Öte yandan Türkiye'nin üç kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer, Khudoberdi Abdulmalikov'u, daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Fatih Keleş, Batyr Jabbarov'u, Kubilay Alcu ise Paata Varduashvili'yi ve 17 yaşındaki Türk boksör Dilara Yücel de Gürcistanlı Nina Chakhvashvili'yi yenerek ringden galip ayrıldı.