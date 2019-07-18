Kadıköylü atletten gümüş madalya

Kadıköylü milli atlet Eda Tuğsuz U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu

İsveç’in Gavle kentinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Kadıköylü atlet Eda Tuğsuz milli formayla mücadele etti. Cirit atma branşında piste çıkan milli atlet, 61.03’lük derecesiyle kürsünün ikinci basamağına çıktı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alman Annika Fuchs’un 63.68’lik derecesiyle ilk sırada yer aldığı yarışmayı Fransız Evelina Mendes 55.57 ile üçüncü sırada tamamladı.

OLİMPİYATLARDA YARIŞACAK

İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleştirilen 30. Üniversite Oyunları’nı 59.75 derecelik atışıyla elde ettiği bronz madalyayla tamamlayan Avrupa Şampiyonu milli atlet Tuğsuz, Roma’da gerçekleştirilen Diamond League (Elmas Lig) dördüncü ayağında cirit atmada 64.51’lik atışıyla ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanmıştı.

Öte yandan erkekler yüksek atlamada 2.16’lık derecesiyle elemeleri ilk sırada tamamlayarak finale yükselen Kadıköylü milli atlet Alperen Acet ise finaldeki 2.11’lik derecesiyle yarışı 9. sırada bitirdi.