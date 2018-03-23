Kadıköy’de Yaşlılar Haftası: “O zaman dans”

Yaşlılar Haftası, Kadıköy’de sağlık ve spor etkinlikleriyle kutlandı. Kadıköy Belediyesi’nin çağrısıyla Kalamış Gençlik Merkezi’nde buluşan yaşlılar dans ederek doyasıya eğlendi

Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evleri gibi yaşlılar için birçok projeye imza atan Kadıköy Belediyesi 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nda da çeşitli etkinlikler düzenledi. Yaşlılar Haftası kapsamında yapılan ilk etkinlik Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde 19 Mart Pazartesi günü gerçekleşen spor etkinlikleri oldu. Kadıköy Belediyesi’nin çağrısıyla bir araya gelen ileri yaştaki vatandaşlar, pilatesten dansa kadar birçok spor aktivitesiyle Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

“EN GÜZEL TEDAVİ MÜZİK VE DANS”

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi çalışanlarından Tuncer Karaca etkinlikleri gerçekleştirme amaçlarını “Kadıköy Belediyesi olarak Alzheimer Merkezi, iki tane de Sosyal Yaşam Evi’yle yaşlılarımıza hizmet ediyoruz. Sosyal yaşam evlerimizde 55’ten 100 yaşa kadar bin 500’ün üzerinde üyemiz var. Yaşlılarımızın, Yaşlılar Haftası sebebiyle bir araya gelip güzel vakit geçirmeleri için bugün buradayız. Dans, pilates gibi etkinliklerle hem yaşlılarımıza spor yaptırdık hem de onları bir araya getirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunmak istedik. Görüyorsunuz herkes çok mutlu.” şeklinde açıkladı.

Sosyal Yaşam Evi’nin gönüllü dans eğitimcisi Zerrin Gün de Kalamış’ta yaşlılara farklı tarzda danslar göstererek onlarla birlikte dans etti. Gün etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Benim branşım Latin Dansları. Sosyal Yaşam Evi’nde gönüllü olarak çalışıyorum. Benim tek amacım kadınların dans etmesi. Dansın ve müziğin insan bedeninde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaşlılarda bu etki çok daha iyi gözlemlenebiliyor. Fiziksel ve duygusal olarak en güzel tedavinin dans olduğunu düşüyorum. Bugün de yaşlılar haftası olduğu için buraya geldik. Açık alanda yaşlılarla birlikte yaklaşık bir buçuk saattir dans ediyoruz.”

“YILLARDIR DANS ETMEMİŞTİM”

Etkinliğe katılan yaşlılara görüşlerini sorduk. Kimi kendini on beş yaşında gibi hissettiğini belirtirken, kimi insanlar arasında dans etmeyeli on yıllar olduğunu söylüyor:

Mehmet Akyol: Belirli bir yaşın üstündeki insanların aktiviteleri için çok güzel bir şey. Dans ağrılar için bire bir. Sağlığın yanı sıra ben arkadaşlarımı bu kadar neşeli görmemiştim. Bizim gibi yaşlıların sosyalleşmesi için çok güzel bir imkân. Önümüzdeki günlerde havalar daha da güzelleşecek. Bunun gibi etkinlikler çoğalmalı.

Nurettin Özdemir: Sosyal Yaşam Evi’nde dönem başladığı zaman çok sevindim. Belediyeden arkadaşlar aradılar ve beni davet ettiler. Haftada iki gün gidiyorum mutlaka. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar, çok yakın ve samimiler. Bugün inkâr edilemez, çok güzel bir an yaşadık. Evde oturmaktansa bunun gibi etkinliklere gitmek kendimi iyi hissettiriyor.

Manolya Şentin: Dans hocamız Zerrin hoca ile haftada bir saat müthiş eğleniyoruz. Belli bir yaşın üstünde insanlarız. Sosyal Yaşam Evi bize bu imkânları sağlıyor. Pilates yapıyor, dans ediyoruz. Başka sanat etkinlikleri de var. Ağırlıklı olarak Latin dansı yapıyoruz. Hocamızın inanılmaz enerjisi bizi de ateşliyor. Böyle on beş yaşımıza falan dönüyoruz herhalde. Anormal eğleniyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz Kadıköy Belediyesi’ne bize bu imkânları verdiği için.

Yurdanur Giray: Ben 83 yaşındayım. Kalktım ben de onlarla oynadım. Çok mutlu oldum. Sosyal Yaşam Evi’ne gidiyor ve TESAK’taki edebiyat söyleşilerini takip ediyorum. Çok mutlu oldum bugün burada etkinliği görünce. Evde o güzel gençlik müziklerim çıkarsa dans ediyorum ama yılladır insanlar içinde hiç dans etmemiştim.