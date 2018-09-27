Kadıköy’de spora ara yok

Yaz okulları programını geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Kadıköy Belediyesi spora ara vermiyor. 6 merkezde, 11 farklı branşta gerçekleşecek Kış Spor Okulu 8 Ekim tarihinde başlıyor

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları’nın sona ermesinin hemen ardından Kış Spor Okulları için kolları sıvadı. Kalamış Spor Merkezi, Göztepe Özgürlük Parkı, Caferağa Spor Salonu, Koşuyolu Parkı, Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi Çiftehavuzlar, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin aralarında bulunduğu 6 merkezde tam 11 farklı branşta planlanan eğitimler 8 Ekim’de başlayacak. Hem yetişkinlerin hem de çocukların yararlanabileceği eğitimlere başvurmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü 20 Eylül’de başlayan kayıtlarda kontenjanlar dolmak üzere.

DENİZ VE SPOR KALAMIŞ’TA

En geniş programın olduğu eğitim merkezi bu sene de Kalamış’taki Gençlik Merkezi oldu.

Kalamış sahilinde mavi ve yeşilin buluştuğu noktada; Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde; yetişkinler için pilates, zumba, yoga, satranç, masa tenisi, horon, latin dansları, tenis, halk oyunları, salsa branşlarının yanı sıra çocuklar için zumba kids, masa tenisi, jimnastik, tenis, futbol, satranç branşlarında eğitimler verilecek.

DOĞADA SPOR

Kadıköy’de yemyeşil güzelliği, sessiz ortamıyla ilçe sakinlerinin ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda da kış okulu kapsamında spor eğitimleri verilecek. Yetişkinler ve çocuklar tenis öğrenecek, ayrıca çocuklar dilerlerse futbol ve basketbol okuluna katılabilecek.

Okul programının uygulanacağı bir başka park ise Koşuyolu Parkı. Bu parkta da çocuklar ve yetişkinler uzman eğitmenler ile birlikte tenis, basketbol ve satranç öğrenebilecek.

PROFESYONEL SAHADA SPOR

Kış Spor Okulları bu sene de ilçede spor deyince akla gelen, voleybol ve basketbolda uluslar arası kriterlere uyan Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Merkezde çocuklar için voleybol ve basketbol branşlarında eğitimler verecek.

Belediyenin ilçeye kazandırdığı son merkezlerden biri olan Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde de çocuklar yüzme ve jimnastik öğrenecek. Çiftehavuzlar’da bulunan Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi’nde ise futbol var.

Kayıt için kimlik fotokopisi ve sağlık raporu yeterli. Detaylı bilgi ve kayıt için (0216) 349 77 68 numarasını arayabilirsiniz.