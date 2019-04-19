Haftalık Bağımsız Gazete 19 Nisan 2019
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Kadıköy’de satranç şöleni

Erenköy'de 12-14 Nisan günlerinde Okullar Arası Satranç Takım Turnuvası yapıldı

Kadıköy’de satranç şöleni
GazeteKadıköy

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Özel Erenköy Işık Okulu spor salonunda 12-14 Nisan günlerinde Okullar Arası Satranç Takım Turnuvası yapıldı. Küçükler kategorisinde Engin Can Güre İlkokulu, Yıldızlarda Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu, Gençlerde ise İstanbul Lisesi şampiyon oldu.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinden katılan 118 okul takımı ve 590 sporcunun yarıştığı turnuvada her kategoride ilk beşe giren takımlara kupa ve oyuncularına madalya verildi. Ayrıca oynanan her dört masada yarışı ilk beş sırada tamamlayan sporculara madalya takıldı. Her takım 4 artı 2 oyuncudan oluştu, her tur 4 masada oynandı.

Yedi tur üzerinden oynanan karşılaşmalarda küçükler kategorisinde sıralamada ilk beşe giren takımlar: 1. Engin Can Güre İlkokulu, 2. FMV Özel Ayazağa Işık İlkokulu, 3.Nihat Erim İlkokulu, 4. Hasan Tahsin İlkokulu ve 5. Özel Yiğit İlkokulu oldu.

Yıldızlar kategorisinde sıralama söyle gerçekleşti: 1. Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu, 2. Çapa Atatürk Ortaokulu, 3.Özel Eyuboğlu Çamlıca Ortaokulu, 4. Özel Yiğit Ortaokulu, 5.Özel Özkem Ortaokulu.

Gençler kategorisinde sıralamada 1. İstanbul Lisesi 2. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, 3. Eyüp Anadolu Lisesi, 4. Şehit Ömer Halisdemir Meslek ve Teknik Lisesi, 5.  İstek Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi oldu.

Maçlar, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciği organizasyonunda yapıldı.

Haber: Metin Cordan Demirsar      

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