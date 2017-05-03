Kadıköy’de sabah sporları başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı Turp Gibi Kadıköy temalı sabah sporları bu yıl da devam edecek

Kadıköylüler yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte parklarda spor yapmaya başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki başlayan ve Kadıköylülerin büyük ilgi gösterdiği “Turp Gibi Kadıköy” sabah sporu etkinlikleri de haftasonu başlıyor.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 2017 yılı spor etkinlikleri kapsamında “Turp Gibi Kadıköy” etkinliklerinin üç farklı zamanda düzenleneceği açıklandı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Turp Gibi Kadıköy” temalı sabah spor etkinliğinin ilki 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü sabah saat 08.00’de başlıyor. Kadıköylüler Sahrayıcedid Milli Hâkimiyet Parkı’nda düzenlenecek olan Turp Gibi Kadıköy etkinliğinde yaklaşık bir saat boyunca sabah sporu yapacak. Bir sonraki spor etkinliği ise Fenerbahçe Parkı’nda 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü düzenlenecek.

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü de Koşuyolu Parkı’nda Turp Gibi Kadıköy etkinlikleri düzenlenecek. Kadıköylüler spor etkinliğine katılarak yaklaşık bir saat boyunca spor eğitmenleri eşliğinde fitnesten pilatese kadar farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.