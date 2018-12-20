Haftalık Bağımsız Gazete 22 Aralık 2018
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Kadıköy’de raketler konuştu

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü’nün düzenlediği turnuvada onlarca kişi mücadele etti

Kadıköy’de raketler konuştu
Alper Kaan YURDAKUL

Efsane masa tenisi sporcusu Savaş Pravuştalı’nın çabalarıyla 1999 yılında Kadıköy’de kurulan Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü, yılın son turnuvasını Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. 16 Aralık Pazar günü İstanbul’un birçok yerinden turnuva için Caferağa Spor Salonu’nun yolunu tutan veteranlar, gün boyunca gerçekleşen etkinliklerde hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonucunda Akın Gürçimen şampiyonluğu göğüslerken, Andres Flores ikinci,  Yılmaz Öztürk üçüncü ve Semih Bulgur dördüncü oldu. Teselli madalyaları ise Selim Babalı, Taner Çıtır, Sinan Göcükoğlu ve Hasan Özdemir’e verildi.

Etiketler; #raket #tenis
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