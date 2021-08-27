Kadıköy’de hedef dünya şampiyonluğu

Kadıköy Boks Spor Kulübü’nden Arda Tamer Avcı, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için 3 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Caferağa Spor Salonu'nda Tanzanyalı Idd Pialari ile “Dünya şampiyonluk kemeri” için mücadele edecek.

Ukrayna'da Uluslararası Boks Organizasyonu (UBO) Kıtalararası şampiyonluğunu kazanan Kadıköy Spor Kulübü’nden boksör Arda Tamer Avcı, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda ringe çıkacak. Avcı’nın yanı sıra, Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonu olimpik boksör Fatih Keleş, kadınlarda Türkiye'nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, Türkiye'nin 3 kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer de gecede ringe çıkacak olan Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün diğer boksörleri olacak.

Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün 3 Eylül’de ringe çıkacak ve birbirinden önemli karşılaşmalarda ter dökecek isimleri ile görüştük…

Gecenin en önemli maçı olan UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu müsabakasına çıkacak Arda Tamer Avcı, yaklaşık 20 yıldır boks sporunun içerisinde yer aldığını, spora Fenerbahçe Spor Kulübü ile başladığını söyledi. Çalışmalarını ve hazırlıklarını da aktaran Avcı, “20 yıldır boks sporunun içerisindeyim. Türkiye şampiyonlukları, Türkiye ikincilikleri yaşadım. Ülkemi amatör boksta Dünya ve Avrupa’da temsil ettim” dedi. Boksa bir dönem ara verdiğini, pandeminin ise birçok insanın aksine kendisi için avantaja dönüştüğünü aktaran Avcı, “Boksa bir dönem ara vermiştim ancak pandemi döneminde başkanımız ve menajerimiz Ayşin Özsakabaşı ile içimizde kalan, yarım kalan hikayeyi tamamlamaya karar verdik. Bu dönemden sonra 10 karşılaşmaya çıktım ve tamamını kazandım” ifadelerini kullandı.

RAKİP TANZANYALI IDD PİALARİ

Tanzanyalı rakibi Idd Pialari’nin 69 kiloda, kendisinin ise 62 kiloda olduğunu aktaran Avcı, “Rakibimin fiziksel artılarına çok fazla çalıştım ve bunları aşacağımı düşünüyorum. Haftanın altı günü antrenman yapıyorum ve bunun üçünde sabah, öğle ve akşam, üç antrenman şeklinde sürdürüyorum” dedi. Avcı, Türkiye’de bu alanda hem ilki gerçekleştirmek hem de bu başarılar ile Türkiye’yi boksta dünyanın önemli ülkeleri arasına getirmeyi hedeflediğini söyledi.

NAMAĞLUP TEK KADIN BOKSÖR

15 yaşında boksa başlayan Serenay Çetin ise Kadıköy Boks Spor Kulübü ve Türkiye’nin en büyük gururlarından bir tanesi. Çıktığı 8 karşılaşmanın altısını nakavt, ikisini de puanla kazanmayı başaran Çetin’in henüz bir mağlubiyeti bulunmuyor. 3 Eylül’de oynayacağı ilk maçı değerlendiren Çetin, “İlk defa bir maçı evimde oynayacağım. Karşılaşma Kadıköy’de olacak ve bunun için çok mutluyum. Rakibim amatörde dünya şampiyonluğu yaşamış bir isim ama bende fazlasıyla çalıştım ve karşılaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Çetin, “Ülkede daha öncesinde dünya şampiyonu olan bir kadın boksör yok. Bunu başarmak ve kıtalararası listelere girerek kemerler kazanmak istiyorum” dedi.

OLİMPİYAT TEMSİLCİSİ RİNGE ÇIKIYOR

Daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Kadıköy Boks Spor Kulübü Boksörü Fatih Keleş de 3 Eylül’de ringe çıkacak isimlerin arasında yer alıyor. 2002 yılında boksa başladıktan sonra 14 yıl boyunca amatör milli takımda görev aldığını belirten Keleş, “6 senedir profesyonel olarak boks yapıyorum. Yıldızlar Avrupa üçüncülüğüm var, büyükler Avrupa şampiyonluğum var ve benden sonra hala Türkiye’den büyüklerde Avrupa şampiyonu çıkmadı. 2012 Londra Olimpiyatları’na gittim, 2013 Akdeniz Oyunları’nda ikinci oldum ve profesyonele geçtikten sonra WBO’da altın kemer aldım ve dört kez unvanımı korumayı başardım” diyerek bu karşılaşmanın da sıralama maçı olduğunu ve rakibinin henüz belli olmadığını aktardı.

PANDEMİ SONRASI İKİNCİ MAÇIM

Pandemi dönemi ile birlikte birçok karşılaşmalarının iptal edildiğini söyleyen Tarık Sözer ise çıktığı 11 karşılaşmayı da kazanmayı başaran bir boksör. Yaklaşık iki yıl sonra ikinci kez ciddi bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Sözer, “Bu maçlardan sonra, belki de bir sonraki sene kemer maçı düşünüyoruz. Avrupa veya dünya klasmanında. Yavaş yavaş ilerliyor, adımlarımızı temkinli atıyoruz.” dedi.