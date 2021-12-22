Kadıköy’de Buzzfest keyfi

Kadıköy Belediyesi, pandemi sonrası Buzzfest’i yeniden düzenliyor. Buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra mini konserlerin de olacağı Buzzfest, 28 Şubat’a dek sürecek

Kalamış’ta bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin iki sahası Buzzfest için hazırlandı. Özel bir teknoloji ile geçici olarak hazırlanan buz pistinde gerçekleşecek festival 24 Aralık – 28 Şubat tarihleri arasında sürecek. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirebilecek. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pisti kullanabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek.

ÇEVRE DOSTU SİSTEM

Kalamış Parkı’ndaki 500 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek festivalde buz pateninin yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve sevgililer gününe özel sürpriz etkinlikler de olacak.

Festival alanında Potlaç Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini sergilediği yılbaşı stantları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi Potlaç’ın yılbaşı stantları, yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenlere, bir birinden farklı seçeneklerde hediyelik ürünler sunuyor.

Buzzfest pisti her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.