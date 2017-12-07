Kadıköy’de "Bir Fenerbahçe Günü" Projesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şubesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Bir Fenerbahçe Günü" projesi kapsamında Çerkezköy Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulunda ki 14 Zihinsel Engelli Öğrenci ve 5 öğretmeni, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk etti.

İlk olarak Fenerbahçe Müzesi’ni gezen, Fenerbahçe tarihini yakından görme fırsatı yakalayan engelli çocuklar, ardından Stadyumda fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerini gezen gurup U21 Takımının saat: 13.30’da oynadığı maçı da izleyerek, akşam yemeğinin ardından Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.