Kadıköy’de basketbolun “altyapısı” sağlam!

18 yaş altı sporculara yönelik düzenlenen basketbol altyapı liglerindeki Kadıköy takımlarının son durumlarını sizler için derledik

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 18 yaş altı sporculara yönelik gerçekleştirilen altyapı ligleri Ekim ayında, gelenekselleşen hakemlerin mekik koşusuyla başladı. Caferağa Spor Salonu’nda onlarca hakemin katılımıyla gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fiziksel antrenmanlar yapıldı. Kadıköylü kulüpler genel olarak iyi bir sezon geçirirken çeyrek final maçlarına iki hafta kaldı.

SUADİYE BASKET ÇEYREK FİNALDE

Suadiye Basketbol’un U18 ve U14 takımlarında işler yolunda gitti. Final grubunu rahat geçen ekip, play-oflları son iki hafta kala garantiledi. Play-off karşılaşmalarında U14 takımı Dev Ataşehir ile karşılaşırken son saniyeye kadar nefes keçen maçta 48-45’lik skorla galip ayrıldı. U18 takımı ise MVP kulübünü 72-46 skorla mağlup ederek İstanbul Seri B liginde ilk 8 takım arasına girmeyi başardı. Suadiye Basket önümüzdeki haftalarda çeyrek finalde yarışacak.

FESA PLAY-OFFLARDA YOK

Usta basketbol insanı Fehmi Sadıkoğlu’nun kulübü FESA U18’de varlık gösteremedi. A grubunda mücadele eden ekip sezona İ.T.Ü. mağlubiyetiyle başlayan ekip; daha sonra CSKA, İstanbul DSİ, Işıkspor, Teşvikiyespor, Kaan Ataşehir, İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler takımlarına mağlup olarak play-oflara katılma şansını kaybetti.

MODA BASKETBOL DOLU DİZGİN

Moda Basketbol’un U18 takımı bu yıl pozitif ivmeli bir seyir çizerken, final grubunda mücadele etmeye hak kazandı. U18 C grubunda mücadele eden Moda Basketbol, oynadığı 8 maçın 5’ini kazanırken, play-ofllarda Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü’nü yenerek çeyrek final biletini aldı.

Moda Basketbol’un U14’de C grubunda mücadele eden takımı da çıktığı 7 maçın 7’sini de kazanarak C grubunda ilk 8’i garantileyen ilk ekip oldu.

ERENKÖY IŞIK İLERLİYOR

Kadıköy’ün en başarılı takımlarından biri olan Erenköy Işık’ın 2006 doğumlulardan oluşan takımı U14B liginde bir yaş büyükleriyle mücadele ediyor. Son hafta Küçükçekmece Spor Salonu’nda Açı Gençlik ile karşılaşan takım, maçtan 71-51 galip ayrılarak gruptan çıkmayı garantileyerek İstanbul’daki son 16 takım arasına adını yazdırmış oldu.

U14A liginde ise istediği başarıyı gösteremeyen Erenköy Işık çıktığı 21 maçın yalnızca 4’ünü kazanabildi.

NAMAĞLUP LİDER

U12’de A grubunda mücadele eden takımım, sezonun en iyi performansını gösteriyor.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, İ.T.Ü gibi devlerin arasında yarışan Erenköy ekibi grupta oynadığı 12 maçın 12’sini de kazanarak namağlup lider yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bayrampaşa Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşan ekip sahadan 63-58 galip ayrıldı.

KIZILTOPRAK İKİ TAKIMLA YARIŞIYOR



U14’te iki takımla mücadele eden Kızıltoprak Spor Kulübü’nün ikinci takımı performansıyla birinci takımının önüne geçti. A takım oynanan 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, B takımı 6 maçın 5’ini kazanmasını bildi.

ALTYAPININ “PARLAYAN YILDIZLAR”I

U14’te C grubunda mücadele eden Parlayan Yıldızlar lige kötü bir başlangıçla başladı. Potanın Aslanları’na 111-68 kaybeden takım, ikinci maçında Bulvarspor’u 52-38 yenerek güven tazeledi.Daha sonra Takım Yıldızları ve Dev Spor’a karşı rahat kazanan ekip, Çekmeköy’e mağlup olarak ikinci mağlubiyetini aldı. Son iki haftada FESA’yı ve ilk hafta farklı mağlup olduğu Potanın Aslanları’nı yenen ekip oynadığı 7 maçtan 5’ini kazanarak iddiasını ortaya koymuş oldu.

U12’DE BÜYÜK REKABET

Maçları iki ay önce oynanmaya başlayan U12’de 4 Kadıköy takımı aynı grupta mücadele ediyor. Grupta çıktığı 12 maçın 12’sini de kazanan Erenköy Işık lider olarak devam ederken; Fenerbahçe 8., FESA 11., Suadiye Basketbol 12. Sırada yer alıyor.

KURAL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

İki sene önce getirilen yeni kurallar basketbol camiasında tartışma yaratmış, oyunun oynanışında bazı kısıtlamalar koyan ilgili kuralların evrensel basketbol normlarına ters olduğu yorumları gelmişti. Kadıköylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar sonuç verdi kurallar kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve U-12 liglerinde kuralların devam edeceği açıklandı.