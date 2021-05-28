Kadıköy Yarı Maratonu kayıtları başladı

“Kadıköy Yarı Maratonu” ve “Spor Festivali” 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde Caddebostan’da düzenlenecek.

“Şiddete karşı koş!” sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikte; 4000 kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz bir ortamda yarışma imkanı bulacak. Yarışta yer almak isteyenler için kayıt başvuruları şimdiden açıldı.

Şiddete karşı koş içeriğinde ise, "Doğa için koş, kadınlar için koş, çocuklar için koş ve hayvanlar için koş" temaları bulunuyor.

YARIŞ VE EĞLENCE BİR ARADA

Etkinlik alanında kurulacak olan ana sahnede ısınma egzersizleri yapılacak ve hemen sonrasında koşumuz başlayacak.

10K ,21K ve Paten Yarışı'nın gerçekleşeceği çipli koşuda dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.