Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
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Kadıköy, Süper Amatör’e yükselemedi

Bostancıspor’un Selimiye karşısında aldığı mağlubiyet sonucunda Birinci Amatör Lig’de mücadele eden hiç bir Kadıköy takımı Süper Amatör’e yükselemedi

Kadıköy, Süper Amatör’e yükselemedi
Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy’ün Süper Amatör Lig hayalleri başka bahara kaldı. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yeldeğirmenispor, Bostancıspor ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmamıştı. Fikirtepe Dumlupınar altyapı çalışmalarına ağırlık vermesi ve lige katılmama kararı ardından bu yıl Koşuyoluspor, Bostancı ve Yeldeğirmeni Süper Amatör Lig için ter dökse de istediği başarıyı gösteremedi.

DERBİ NEFES KESTİ

Bostancıspor, geçtiğimiz hafta belki de ligin en önemli maçına çıktı. Liderlik koltuğunda oturan Selimiye ile karşılaşan Bostancı, maçı kazanma ihtimalinde şampiyonluğu göğüslemek için son maçı bekleyecekti. 27 Ocak’ta Selimiye’nin sahasında gerçekleşen maça Bostancı hızlı başladı. Sık sık pozisyon üreten Bostancı 43’üncü dakikada Ramazan Kara’nın gördüğü kırmızı karttan sonra toparlanamadı. İkinci yarıda üstünlüğü Selimiye’ye kaptıran Bostancı kalesinde ilk golü 53., ikinci golü ise 87. dakikada gördü.

KOŞUYOLU İKİNCİ AMATÖRE

En kötü sezonlarından birini geçiren Koşuyolu, grupta ne galibiyet ne beraberlik yüzü görebildi. Bu sonuçlarla birlikte Koşuyolu artık İkinci Amatör Lig’de mücadele edecek. İkinci Amatör Lig’de gelecek sezon mücadele edecek Kadıköy takımı sayısı 7’ye çıktı. Koşuyolu dışında ligde Erenköy Gençlik Spor, Erenköy Acar Spor Kulübü,Kozyatağı, Feneryolu Spor Kulübü, Haydarpaşa Demirspor ve Hasanpaşa Spor yer alıyor.

Etiketler; #kadikoy #süper amatör #kadıköy amatör kulüpler birliği #alper kaan yurdakul
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