Kadıköy Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy Belediyesi’nin “Şiddete Karşı Koşuyoruz” sloganıyla Caddebostan sahilde düzenlediği Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali birbirinden farklı spor dalları ve etkinliklerin yer aldığı spor festivaliyle açılışını yaptı.

Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün ve yarın düzenlenen “Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Maratonun birinci gün programı birbirinden renkli spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Spor Festivali oldu. Yarın ise Kadıköy Yarı Maratonu saat 09.00’da festival alanından start alacak.

Festivale katılanlar, uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaptı, rap müziği eşliğinde dans etti, paten kaydı. Festivalin öne çıkan etkinliği ise çocuk koşusu oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın start verdiği koşuda, kendileri için hazırlanan 500 metrelik parkurda 90 çocuk koştu.

Odabaşı konuşmasında: “Bugün burada koşmak belki çok basit gibi gelebilir ama inanın hepsinin içinde koşucu olma sporcu olma hevesi var. Önemli olan onları sporla tanıştırabilmek, ufak da olsa bir koşu heyecanı yaşatabilmek, hepsini bir kez daha alkışlıyorum. Yarın burada ağabeyleri ve ablaları koşacak onlara da bu alkışlar moral olsun ” dedi ve koşuya katılan bütün çocuklara birincilik madalyalarını verdi.

YARI MARATON İÇİN HER ŞEY HAZIR

Festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Kadıköy Yarı Maratonu” olacak. Yarın (19 Eylül Pazar) günü saat 09.00’da startı verilecek yarışmada koşuseverler, araçsız ve trafiksiz ortamda yarışma imkanı bulacak. Yarışmacılar, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan Caddebostan etkinlik alanı önünden start alacak ve Kartal istikametinde devam edecek, Turgut Özal Bulvarı üzerinden ilerleyecek ve Cevizli Orduevi önünden dönerek başlangıç noktasına varacak.