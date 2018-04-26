Kadıköy sağlığına sahip çıkıyor, sabah sporu yapıyor

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” adı altında parklarda başlattığı sabah sporları, Kadıköylülerden büyük ilgi görüyor

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için “Turp Gibi Kadıköy” sloganıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği sabah sporları, yoğun bir katılımla devam ediyor. Kadıköy’ün parklarının ev sahipliği yaptığı sabah sporları, uzman eğitmenler eşliğinde 07.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılıyor.

7’DEN 70’E HERKES SPOR YAPIYOR

Sporun yaşamın bir parçası olduğunu dile getiren Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, “İnsanları spor ile buluşturup, güne zinde ve huzurlu bir şekilde başlamalarını sağlamak çok güzel bir duygu. Bu durum bize keyif veriyor. Spor sağlıktır. O yüzden her gün yapılması gerekiyor. Şu an 6 parkımızda uzman eğitmenlerimiz, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kadıköy’de 7’den 70’e herkes spor yapıyor” diye konuştu.

“ANTRENÖR EŞLİĞİNDE BİLİNÇLİ SPOR”

Kadıköy Belediyesi spor koordinatörlerinden Volkan Budaksal, parklarda antrenörler eşliğinde bilinçli bir şekilde spor yapıldığına işaret ederek, “7’sinden 70’ine hatta 90’ına kadar her yaştan Kadıköylü sabah sporu yapıyor. Spora ilk yirmi dakika hareketli müzik eşliğinde bütün vücudu çalıştıran aerobik tarzında kardiyo ile başlıyoruz ve yağ yakımını hızlandırıyoruz. Daha sonra pilates bandıyla ve dambılla direnç hareketleri yapıyoruz. Son olarak da esneme hareketleriyle sporumuzu bitiriyoruz” dedi.

“YAĞ VE KAS ÖLÇÜMÜ YAPIYORUZ”

“Spor ciddi bir iştir. O yüzden Kadıköylülere karşı bir sorumluluğumuz var” diyen Volkan Budaksal, “Sabah sporuna katılım gösterenlerin yağ ve kas ölçümlerini yapıyoruz. Bu ölçümleri listeliyoruz. Sonuç dosyamız var. Bu dosya ile ölçümleri karşılaştırıyoruz. Yaşa ve kiloya göre bir sonuç çıkıyor ortaya. Çıkan sonuca göre reçete yazıyoruz. Kas oranı düşük ve yağ oranı yüksek birine uygun spor programı hazırlıyoruz. Örneğin, direnç egzersizlerini pilates bantlarıyla ya da dambıllarla yapıyoruz. Kişinin omzunda sorun yoksa şınav çektiriyoruz.” diye konuştu.

“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

Sabah sporu için Özgürlük Parkı’na hafta içi her gün geldiğini dile getiren Gülcan Kaya, “Sabah sporu bana çok iyi geliyor. Zinde oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes sabah sporu yapmalı” diyor.

Aynur Sönmez de 24 yıldır sabah sporu yaptığını belirterek “Sağlığım için ve hayatımın bir parçası olduğu için spor yapıyorum. Kadıköy’de yaşamak bir ayrıcalık. Böyle güzel parklarımız var. Kızım da bu tarafa taşındı. O da spora gelecek. Her yaştan Kadıköylü gelmeli. Bu fırsatı değerlendirmeli.” diye ifade ediyor memnuniyetini.

“GENÇLİK İKSİRİ GİBİ”

Nilgün Göksal ise sporun “gençlik iksiri” olduğunu belirterek, “İlaç kullanmıyorum. Çünkü benim ilacım spor. İyi yaşamak için spora yatırım yaptım” dedi.

Elif Yavuzer, “Güne iyi başlamak için işten önce buraya geliyorum. Sporla kazandığım mutlu ve neşeli olma durumu işime de yansıyor. Gün boyu kendimi iyi hissediyorum ” diyor.

“İLAÇSIZ BİR DÜNYA İÇİN…”

Zahir Karakaya, “Eşimle birlikte geliyoruz. Sağlımızı spora borçluyuz. Spor sayesinde ilaç kullanmadık. İlaçsız bir dünya için spor yapalım. Bizlere sağladığı bu hizmetten dolayı da belediyeye çok teşekkür ediyoruz” diye ifade ediyor duygularını.

Saliha Gümüş ise “Sabah buraya geldiğim zaman günüm çok güzel geçiyor. Güne iyi başlıyorum. Spor mutluluk hormonu salgılıyor o yüzden hayata olumlu bakıyorum” diyor.

Mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Kazım Ergüzel de “Kalp hastasıyım. Ama kalbi sağlam tutmak için hafta içi her gün spora geliyorum.” şeklinde konuşuyor.

Sabah sporunun yapıldığı parklar ile günler şu şekilde;

Kriton Curi Parkı’nda Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma.

Milli Hakimiyet Parkı’nda Cuma, Çarşamba ve Pazartesi.

Kalamış Atatürk Parkı’nda Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma,

Fenerbahçe Parkı’nda Pazartesi, Çarşamba, Cuma.

Koşuyolu Parkı’nda Pazartesi, Çarşamba, Cuma.

Özgürlük Parkı’nda ise; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma.

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLER DE SAHİLLERDE…

Kadıköy’ün parklarının yanı sıra sahilleri de sabah sporuna kucak açıyor. Gönüllü olarak sabah sporu yaptıranlar da Kadıköylülerin sağlığına sağlık katıyor. Gedik Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde öğrenci olan ayrıca özel bir spor merkezinde eğitmenlik yapan Kaan Koca, gönüllü olarak da iki yıldır Caddebostan Sahili’nde Kadıköylülerle birlikte spor yapıyor.

İnsanların özelikle hafta sonları sabah sporu için kapalı alanları tercih etmediğini dile getiren Kaan Koca, “Açık havada pazar günü 08.00 ile 09.00 saatleri arasında güne daha iyi başlamak için birlikte spor yapıyoruz. Katılımcıların sağlık durumuna ve spora yatkınlıklarına göre hareket kombinleri oluşturuyorum. Hem spor yapıyoruz hem de spor sonrası oturup, sohbet ediyoruz.” dedi.

“AÇIK HAVADA SPOR İYİ GELİYOR ”

Pazar günü sabah sporuna gelen Sadife Tuncel, “İki yıldır sabah sporuna katılıyorum. Güne dinamik başlıyorum. Gün boyunca sporun etkisini hissediyorum. Temiz hava ve deniz kokusu iyi hissettiriyor” dedi.

Valeria Yorulmaz ise; “Spor motive ediyor. Enerjik ve dinç hissediyorum. Hem spor yapıyorum hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorum” dedi.