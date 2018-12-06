Kadıköy Lisesi çeyrek finalde!

İstanbul Kadıköy Lisesi erkek basketbol takımı, grup maçları ve eleme müsabakalarının tamamında galip gelerek İstanbul genelinde ilk 16 takım arasına girdi

İstanbul Kadıköy Lisesi spor alanındaki başarılarına devam ediyor. İstanbul Kadıköy Lisesi’nin erkek voleybol takımı geçtiğimiz sene Kadıköy şampiyonu olarak Mersin’de gerçekleşen Türkiye şampiyonluğuna gitmeye hak kazanmış, hemen peşinden okulun kız basketbol takımı da İstanbul Şampiyonluğu’nda ilk 8’e kalmış ve Türkiye Şampiyonası’na gruplara girmeden katılmıştı. Yine aynı sene okulun basketbol takımı da Kadıköy şampiyonu olmuştu.

Bir başarı haberi de bu seneden geldi. Okullar arası düzenlenen basketbol yarışmasında grup aşamasında hiçbir müsabakada mağlubiyet almayan İstanbul Kadıköy Lisesi grup finalinde Kadıköy Anadolu Lisesi’ni “70-34” mağlup ederek adını İstanbul’da çeyrek finallere yazdırdı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Takımımı çalıştıran Beden Eğitimi öğretmeni Ramadan Güray yaptığı açıklamada İstanbul’da ilk iki takım arasına girerek Türkiye finallerine katılmayı hedeflediklerini söylerken "Geçen yıl da turnuvada başaılı maçlar çıkarmıştık. Umarım bu yıl performansımızda ki artış sonuçlara yansır ve daha büyük başarılar elde ederiz.” dedi