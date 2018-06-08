KADIKÖY LİSESİ ANAMUR'DAN KUPAYLA DÖNDÜ

Bu yıl sportif açıdan hemen hemen her dalda faaliyet gösteren İstanbul Kadıköy Lisesi katıldığı müsabakalardan başarılarla dönüyor. Kadıköy Lisesi 1-3 Haziran 2018 tarihlerinde Anamur'da gerçekleşen Gençler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mersin, İstanbul, Samsun, Antalyalya, Kayseri, Muğla, Sinop, İzmir, Ankara, Bursa'dan 8'i kadın 18 takımın katıldığı şampiyonada Aysu Ceylan ve Duru Atasoy ikilisi Kadıköy Lisesi’ne dördüncülük getirdi.