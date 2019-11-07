Kadıköy kışa sıkı hazırlanıyor

Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik verilen kış spor etkinleri pilatesten zumbaya, tenisten yogaya kadar geniş bir yelpazede devam ediyor

Kadıköy Belediyesi hayata geçirdiği “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy”, “Sabah sporu ile güne başlıyoruz” ve yaz spor okulu gibi etkinliklerle hem Kadıköylülere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor hem de Kadıköy’ün sağlığına sahip çıkıyor. Çocukların yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla haziran ayında başlatılan ve eylülde son bulan yaz spor okullarının ardından kış döneminde de bedenin hem ruhen hem fiziken iyilik hali için farklı branşlarda dersler verilmeye devam ediyor.

“KAYITLAR DEVAM EDİYOR”

7 Ekim’de başlayan ve mayıs ayına kadar devam edecek olan kış spor etkinlerinde, Kalamış Spor Merkezi, Göztepe Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Koşuyolu Spor Merkezi, Caferağa Spor Salonu ve Kadıköy Lisesi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere pilates, zumba, yoga ile tenis; çocuklara ise futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve zumba kids dersleri veriliyor. Şu an bin 200 kişinin katılım gösterdiği spor etkinliklerine her ayın 27’si ile 31’i arasında www.kadikoy.bel.tr’den kayıt yaptırılabiliyor.

Pazartesi hariç haftanın diğer günleri devam eden etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için telefon numarası: (0216) 349 77 68