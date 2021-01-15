Kadıköy İstanbul, galibiyet için kenetlendi

Sezona iki mağlubiyet ile başlayan Kadıköy İstanbul Spor Kulübü'nde Tevfik Atakan Gökseven'in performansı dikkat çekiyor. 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon çıktığı sekiz karşılaşmada 11.5 sayı, 1.5 asist ve 5 ribaund ortalamasına erişti. Takımın bir diğer önemli ismi ise Efe Dim, 12,5 sayı ve 3.5 ribaunt ortalamasıyla takımda kilit rol üstleniyor.

Ligde ilk karşılaşmasını Caferağa Spor Salonu'nda Batı Ege Spor Kulübü'ne karşı oynayan Kadıköy İstanbulspor, parkeden 68-59'luk skorla mağlup ayrıldı. İkinci karşılaşmasında ise Ego Spor Kulübüne konuk olan Zaza Enden'in öğrencileri iyi oynadığı karşılaşmadan 71-58 mağlup ayrıldı.

Kadıköy İstanbul Spor Kulübü, 3. karşılaşması için Ankara Koleji'ne konuk oluyor. Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda yer alan iki takımın karşılaşması 16 Ocak saat 16.00'da gerçekleşecek

ÇÖZÜM ANKARA'NIN GALİBİYETİ YOK

Çözüm Ankara Koleji ise ligde dört karşılaşmadan da boynu bükük ayrıldı. Ligde -103 averajla en kötü istatistiğine sahip olan Çözüm Ankara Koleji'nin, Kadıköy İstanbul Spor karşısında da pek şansı görünmüyor.

İki takımda lig ortalamasında rakip potaya 58 sayı atma başarısı gösterirken, Ankara Çözüm Koleji'nin yediği 84 sayılık kötü performansı göze çarpıyor. Ankara Çözüm Koleji'nde Buğra Berk Güler'in 15 sayı, 10 ribauntluk performansı ve Kerem Akgün'ün 12 sayı, 4 ribaunt ve 1.5 asistlik performansı takımlarının henüz galibiyet almasına yeterli olmadı.

Galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak iki takımın karşılaşması 16 Ocak Cumartesi günü, saat 16.00'da başlayacak.