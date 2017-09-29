Kadıköy Belediyesi personelinden futbol şöleni

Kadıköy Belediyesi personelinin katıldığı Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları, futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı

Kadıköy Belediyesi personelinin katıldığı Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları kapsamındaki futbol turnuvasının final maçı 22 Eylül Cuma günü oynandı. Finalde Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü karşılaştı. Heyecanlı geçen final maçını Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak’ın yanı sıra belediye personeli, sporcu aileleri ile Kadıköy sakinleri de izledi.

CENTİLMENCE OYNADILAR

Maçın hakemliğini de yapan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, iki takım sporcularına maç öncesi başarı dileyerek, “Kadıköy Belediyesi’nde çalışan arkadaşlar olarak centilmence bir maç oynayıp, sakatlık yaşamadan keyifli bir maç sergilemenizi rica ediyorum” dedi.

Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürü Vedat Keskin ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Yardım da takımlarını maçta yalnız bırakmazken, personel arasında düzenlenen belediye futbol turnuvasında centilmenliğin skordan çok daha önemli olduğunu belirterek takımlara başarı dilediler.

AİLECE MAÇ KEYFİ

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi futbol sahasında Kalamış’ın muhteşem gün batımı manzarasında 17.00-20.00 saatleri arasında düzenlenen futbol turnuvasını Kadıköy sakinleri ve belediye personelinin yanı sıra sahada top koşturan sporcuların aileleri de çocuklarıyla birlikte izlemeye geldi.

KALECİ MEHMET YILDIZLAŞTI

Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti derken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü defansına çarpan top ağlarla buluştu ve Zabıta Müdürlüğü 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Çevre Müdürlüğü futbol takımı Remzi’nin uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti ve skoru 1-1’ getirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü takımının kalecisi Mehmet rakip takım ataklarında yaptığı muhteşem kurtarışlarla takım arkadaşları ve seyirciden alkış aldı ve takımının galibiyetinde katkısı oldu.

2 ŞUT 2 GOL

Maç karşılıklı ataklarla geçerken uzak mesafede topu önünde bulan Çevre Müdürlüğü takımından Remzi kaleyi gördüğü anda çektiği şutla skoru 2-1’e taşıdı ve kupa Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün oldu. Kaleci Mehmet iki takımın da başarılı futbol sergilediğini ama kendileri kazandığı için mutlu olduğunu söylerken maçta 2 gol kaydeden Remzi de iki takımı da tebrik etti ve kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak belediye personelinin kaynaşması adına düzenlenen spor turnuvaları kapsamında güzel bir maç izlediklerini belirterek centilmence oynayan sporcuları tebrik etti.

Maç sonunda ise takımların kupa ve madalyalarını Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak, Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürü Vedat Keskin ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Yardım verdi.

Turnuvanın en çok gol atan sporcusu ise 17 golle Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Mehmet Han oldu. Kendisine spor malzemeleri hediye edildi.