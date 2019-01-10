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Kadıköy Anadolu’da GO öğretilecek

Kadıköy Anadolu’da GO öğretilecek
Alper Kaan YURDAKUL

Go ve Strateji Derneği ve İstanbul Go Okulu kurucusu Mehmet Emin Barsbey, AP Sportif kurucusu Ali Peçen'le birlikte Kadıköy Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti ve Go oyunu hakkında seminer verdi.

Seminerde Go oyunun tarihi, Uzak Doğu kültüründeki yeri, oyuncuya kazanımları, oyunun temel kuralları ve amacı ve Uzak Doğu'nun stratejiye bakış açısı konuşuldu. KAL öğrencileri semineri ilgiyle takip ederken okullarında kurulacak olan Go kulübüne ön kayıtlarını gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz senelerde aktif olan KAL Go Kulübü yeniden çalışmalarına başlamayı ve ulusal turnuvalarda dereceler almayı hedefliyor.

Bu proje kapsamında Mustafa Kendirci KAL adına 17/18 Kasım tarihlerinde Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu'nca düzenlenen Go öğreticiliği eğitimini tamamlamıştı. KAL Okul müdürü Ali Fuat Güney ve Müdür Yardımcısı Ahmet Levent de öğrencilerin zihinsel ve kişisel gelişimleri için Go'ya önem verdiklerini ve okul olarak bu konuda İstanbul'da öncü kurumlardan biri olmak istediklerini belirttiler. Bu doğrultuda önümüzdeki aylarda okullarında Go turnuvası düzenlemek üzere çalışmalarına başladıklarını da eklediler.

Etiketler; #kadıköy anadolu lisesi #GO
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