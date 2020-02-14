İstanbul’un en eski kulüplerinden Göztepe Hilal Spor

İstanbul’un en eski amatör kulüplerinden Göztepe Hilal Spor’un kuruluşu 1912. Hala faaliyetlerine devam eden Göztepe Hilal Spor, birçok ilkin de sahibi

Göztepe Hilal Spor Kulübü 1912 yılında İstanbul’da Halit Galip Ezgü tarafından kuruldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında çoğu tıbbiye öğrencisi olan futbolcuların tümü Çanakkale’de savaşır ve şehit düşen sporcular olur. İstanbul işgali sona erdiğinde yapılan, Fenerbahçe ve Altınordu’nun da katıldığı Kurtuluş Kupası’nın sahibi Göztepe Hilalspor olur. Göztepe Hilalspor aynı zamanda, Balkan ülkeleri arasında yapılan turnuvada futbol branşında şampiyon olan ilk Türk takımıdır.

FEDERASYON KURUCULARINDAN BİRİ

Göztepe Hilalspor, 1922-23 sezonunda Cuma Ligi’ni beşinci olarak tamamladı. Yine aynı sezon Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli kulüpleri geçerek Kurtuluş Kupası’nı tekrar kazandı.

1923’te şimdiki adı Türk Futbol Federasyonu olan Türkiye İdman Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan altı takımdan biri de Göztepe Hilalspor’du. Kulübün eski başkanlarından biri Fahrettin Kerim Gökay’dı; Mustafa Kemal Atatürk’ün doktoru Halit Galip Ezgü, milletvekili Ömer Fethi Gürer, gazeteci Nezihi Demirkent de kulübün yöneticileri arasında yer aldı.

Basketbol, voleybol gibi branşlarda da mücadele eden kulüp, günümüzde sadece futbol ve briçte faaliyet gösteriyor. Basketbol şubesi 1953 yılında kuruldu ve Türkiye Basketbol Ligi’nde kırmızı-mavi formayla mücadele etti.

17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem bölgesine futbolcularıyla giderek çadır kuran kulüp, bu alanda da afet bölgesine giderek destek olan birkaç kulüp arasında yer aldı. Kulüp, atletizm, çekiç atma, halat çekme gibi alanlarda da birçok kupa kazandı.

TESİS SORUNU DEVAM EDİYOR

Kulüp şu anda alt branşlarda, amatör liglerde mücadele etmeye devam ediyor. Göztepe Hilalspor’un kulüp arazisi şu anda mahkemelik ve antrenmanlarını sürdüreceği bir tesisi bulunmuyor. Göztepe Hilalspor Kulübü ve aynı zamanda Kadıköy Kulüpler Birliği Onursal Başkanı, sporun duayen isimlerinden Baki Nedim Baltacı, bu sorunun sadece Hilalspor için değil diğer kulüpler için de geçerli olduğunu söylüyor ve tüm amatör kulüplerin idarecilerin şahsi çabalarıyla ayakta kalabildiğine işaret ediyor. Baltacı ayrıca amatör kulüplerin antrenmanlarını yapabileceği bir tesis kurulmasını acil ihtiyaç olarak görüyor.