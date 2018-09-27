İstanbul’u koşuyorlar

Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle gerçekleştirilen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının 3. Etabı Caddebostan’da gerçekleşirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışmasının Caddebostan etabı koşuldu. Dalyan Parkı’nda Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamı’nda düzenlenen 10 kilometrelik koşuya yaklaşık 2 bin kişilik katılım sağlarken, yarışmaya Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve 20 polis de katıldı.

İlk kez 10 km olarak organize edilen ve IAAF resmi ölçümcüleri tarafından ölçülen Caddebostan Etabı’nda koşucular Dalyan Parkı’ndan start alarak Suadiye Oteli önünden Bağdat Caddesine dönüş yaptı. Bağdat Caddesi boyunca devam eden koşucular BP Benzin İstasyonu önünden sahil yolu istikametinde geriye doğru dönerek başlangıç noktası olan Dalyan Parkı’nda yarışı tamamladılar. Yarışmada birinci Aykut Taşdemir, ikinci Mestan Turhan, üçüncü ise Ercan Arslan oldu. Yarışların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.

“MADALYAYI TAMAMLAYACAKLAR”

Yarışmada daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile birlikte Bebek etabı ve Üsküdar etabı koşulmuştu. Spor İstanbul tarafından organize edilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışları; İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yarışlar; Türkiye’deki yol yarışlarına ilgiyi artırmak, koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlara alıştırmak ve koşuculara seri şekilde yarışlar sunabilmek amacıyla yapılıyor.

İBB ve ilçe belediyeleri iş birliğinde 5 kilometre ve 10 kilometre arasında değişen mesafelerde koşulan yarışlar elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek “İstanbul’u Koşuyorum” madalyasını tamamlamış olacak.

“İSTANBUL MARATONUNA HAZIRLIK”

Etkinlik öncesi gazetecilere konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, yarışlara gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, “Bugün İstanbul’u Koşuyorum serilerinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Caddebostan’da. Bugün bu güzel pazar sabahında Caddebostan’da 10 kilometrelik koşularını gerçekleştiriyor. Çok yoğun bir katılım oldu. Az önce birlikte izledik. Gayet memnunuz. Tabii bunların hepsi maratona hazırlık aşamamız. Önümüzdeki ay Bakırköy’de yine bir 10 kilometrelik koşumuz olacak. Ardından da 11 Kasım’da İstanbul Maratonu’nu gerçekleştireceğiz. Her geçen gün katılım sayılarımız artıyor. Bu da bizleri sevindiriyor.” dedi.

BİSİKLETLİLERDEN PROTESTO

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bir başka etkinlik ise 22 Eylül Cumartesi gerçekleşen bisiklet turuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünden başlayarak Haliç köprüsü üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı’nda son bulan tura Kadıköy’ün yerli bisiklet kulüplerinden Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Engelsiz Pedal ve Sahil Bisiklet ekibi katılmama kararı aldı. Don Kişot Bisiklet Kolektifi konuyla ilgili açıklama yaparken “Doğayı, insanı, hayvanı katleden, işçi öldürmeye ‘inşaat’ diyen zihniyete tekerimiz dönmez! Üçüncü havalimanının reklam çalışmasının ortağı olmayacağız. Hem de 500’den fazla işçisi gözaltına alınmışken!” ifadelerini kullandı. Engelsiz Pedal ise açıklamasında, “Birçok hukuksuzluğun ve iş cinayetinin baş gösterdiği, üstüne üstlük buna karşı verilen tepkinin baskı ve zor ile durdurulmaya çalıştığı bu alana gitmek bizim için o alanı meşrulaştırmak olur. Yoğun bir doğa katliamı ve işçi kıyımının üzerine kurulan bu alan bizim için meşru değildir ve orada olmayacağız.” ifadelerini kullandı.