İstanbullular, İstanbul’u koştu!

İBB’ye bağlı Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serilerinin bu yıl üçüncü yarışı 8 Eylül Pazar günü Caddebostan’da koşuldu. Yolların sporcular için açıldığı koşuya yaklaşık 2 bin 400 İstanbullu katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkânı sunan ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki üçüncü yarışı olan Caddebostan Etabı 8 Eylül Pazar günü yaklaşık 2 bin 400 İstanbullunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Caddebostan’da 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi’nde 36:54 dakikalık derecesi ile Tuğba Güvenç bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 38:24 dakikalık derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 38:43 dakikalık derecesi ile Elif Mert yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik kürsüsüne 31:41 dakikalık derecesi ile Mestan Turhan çıkarken, 31:57’lik derecesi ile Abdullah Tuğluk ikinci, 32:42’lik derecesi ile Aykut Taşdemir üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Etkinlikte ayrıca İBB Başkan Danışmanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, yine başkan danışmanlarından Yiğit Oğuz Duman, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İSTGÜVEN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, Dj performansı ile renklenirken ödül töreninin ardından son buldu.

BAKIRKÖY’DE DEVAM EDECEK

Bu yılki ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi biri özel etap olmak üzere 5 etaptan oluşuyor. Serinin üçüncü yarışı olan Caddebostan Etabı sonrası yarışlar Bakırköy Etabı ve serinin son yarışı olan Bebek Etabıyla son bulacak.

‘İstanbul’u Koşuyorum’ projesi, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye’deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi.

10 km’lik parkurlarda koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek ‘İstanbul’u Koşuyorum’ madalyasını tamamlamış olacaklar.