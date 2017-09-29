Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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İstanbulgücünden transferler

İstanbulgücü yeni sezona yeni transferlerle başlıyor

İstanbulgücünden transferler
Mustafa SÜRMELİ

İstanbulgücü 2017-2018 Kadınlar Basketbol sezonuna iddialı hazırlanıyor. İç saha maçlarını Caferağa Spor Salonu’nda oynayan Basketbol Kadınlar 1. Ligi takımlarından İstanbulgücü, 6 Ekim’de başlayacak olan sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BRENA TAMAM, SEVDA, GAMZE İLE DEVAM

Yeni sezon öncesi iddialı bir takım için kollarını sıvayan İstanbulgücü 1990 doğumlu, 1.87 cm’lik forvet oyuncusu Brena Brock’u renklerine bağladı. Bunun yanı sıra A takım oyuncularından Gamze Sena Dülegöz, Sevda Esenler ile yeni sezon için tekrar anlaşma sağlandı. Diğer yandan Aygün Akyüz ile sözleşme imzalandı.

İstanbulgücü ilk maçını 07.10.2017 tarihinde Elazığ İl Özel İdare ile oynayacak. İstanbulgücü ikinci hafta maçını ise Caferağa Spor Salonu’nda Edremit Belediye Gürespor ile oynayacak.
 

Etiketler; #İstanbulgücü basketbol
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